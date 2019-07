Stiri pe aceeasi tema

- Trei frati care traiesc intr-un centru de plasament din Negresti au fost sechestrati intr-o duba de un individ si batuti cu salbaticie. Cel mai mare dintre ei a fost lovit cu un ciocan in cap.

- In momentul disparitiei, Ion Murariu era imbracat cu un tricou albastru, o bluza neagra, pantaloni gri-verzui, purta o sapca neagra, purta un rucsac negru inscriptionat cu litera M si este tuns capac.

- Politia ieseana sta cu ochii pe evenimentul Rock in Iasi, organizat de catre Casa Studentilor si Primaria Iasi. Evenimentul are loc chiar in fata Casei Studentilor, in apropiere de sensul giratoriu din Fundatie. Tinerii consuma alcool la eveniment. Intarea costa 10 lei, iar in contul sumei ei primesc…