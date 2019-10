"Este o secțiune, o radiografie din lumea foarte reala. Daca mergem in Italia, daca intram pe Google, avem fete pe strada. Nici autoritațile din Italia și nici cele din Romania, nu se mai ostenesc, nici macar formal sa depuna plangeri.

Daca am trai intr-o țara normala, autoritațile din Romania ar trebui sa ridice problema in forurile europene, dar nu are cine. Este o chestiune transfrontaliera deja. Numai Europa in ansamblul ei ar putea sa gaseasca soluții la așa ceva", a declarat Bogdan Chirieac, in direct, la Romania TV.

Acest articol reprezinta o opinie.