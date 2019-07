Fete dispărute, ucise în Caracal. Mihai Untaru, detectiv criminalist: Nu e la prima faptă. Sper să nu depășească crimele lui Rîmaru Se pare ca vorbim de ramașițele a patru cadavre, potrivit informațiilor pe surse cu privire la primele ipoteze in urma gasirii ramașițelor umane. Ultima fata ucisa este o copila de 15 ani, cea care a sunat la 112 ieri. Barbatul, un mecanic auto, se pare ca lua femei in principal la ocazie. Doua dispariții asemanatoare au fost in ultimele trei luni din Caracal. Despre doua se știe: prima o fata de 19 ani, a doua, una de 15 ani. Semnal de alarma cu privire la disparițiile din zonele unde a trait barbatul de alarma cu privire la disparițiile dinunde a trait barbatul Barbatul se pare ca a revenit din Italia, singur. Intreaga lui familie ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si Institutului National de Criminalistica, pentru a sprijini cercetarile desfasurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal. Toate activitatile se desfasoara…

- Se strange lațul in jurul gatului barbatului banuit ca ar fi rapit-o și ucis-o pe tanara din Olt, disparuta fara urma dupa ce s-a urcat intr-o mașina de ocazie. Anchetatorii, care fac și in aceste momente descinderi la locuința barbatului, au facut descoperiri incriminatorii.

- GPS-ul ultimei fete disparute, in varsta de 15 ani, a dus la casa barbatului la care astazi se fac percheziții. Antena 3 a transmis, pe surse, ca se pare ca au fost gasite ramașite umane in curtea in care se fac perchezițiile. Cazul este unul șocant și, daca se confirma zvonurile, duce spre…

- Fete disparute Caracal. O perchezitie domiciliara este defasurata, la aceasta ora, în Caracal, pe strada Craiovei nr 169, la locuinta unui barbat a carui masina a fost vazuta pe camerele de supraveghere luând la ocazie o tânara.

- In urma investigatiilor desfasurate de Politia Romana, prin Directia de Ordine Publica, in cooperare cu autoritatile politienesti din Spania, Ungaria, Franta, Italia si Portugalia, au fost retinuti 16 membri ai unei grupari infractionale, care se ocupau cu activitati ilegale din domeniul pescuitului,…

- Motocicliștii exista. Ii vedem in trafic, tot mai des, și fie ca ne place, fie ca nu, sunt o categorie de șoferi care trebuie respectata. Dar, nu doar respectul reciproc din trafic este o problema care trebuie, incet, incet, rezolvata, ci și locurile de parcare. Aradul nu are locuri de parcare special…

- Uciderea recenta a unui ales pro-migratie membru al partidului cancelarului Angela Merkel, pentru care este suspectat un neonazist, constituie "un semnal de alarma" pentru intreaga Germanie, a atras marti atentia ministrul de interne, potrivit AFP. "Un atentat al extremei-drepte asupra unui reprezentant…

- ”Este un nou semnal de alarma. Este extrem de important ca toate controalele sa fie facute publice. Fiecare dintre noi trebuie sa știm ce cumparam și de unde cumparam. Daca ne uitam la starea de sanatate a populației vedem ca este tot mai precara. Trebuie și noi sa ne facem ordine in țara noastra.…