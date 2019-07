Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “In jurul orei 10.00, o femeie din Baia Mare a sesizat politia ca a observat resturi de animale salbatice la o ghena din municipiu. Doua capete ce provin de la exemplare de mistret precum si resturile biologice gasite au fost ridicate de…

- O femeie de 61 de ani cu afectiuni psihice s a aruncat de la etajul opt, vineri, cand pompierii au intervenit intr un apartament din Ploiesti, unde au gasit un cadavru in descompunere, informeaza IPJ Prahova, citat de Agerpres.roPersoana decedata era mama celei care s a aruncat de la etaj.Am fost sesizati…

- Politia ungara a scos partial din Dunare, marti, la 12 zile de la naufragiu, vaporul care s-a scufundat dupa ce a fost lovit de o nava mai mare la 29 mai, la Budapesta, iar scafandri au gasit in ambarcatiune sase cadavre, relateaza Euronews, informeaza News.ro.Citește și: Marko Bela il DISTRUGE…

- Descoperire macabra facuta de cateva persoane, intr-o zona abrupta din Rașnov, mai exact intre cabanele Diham și Malaiești. Trupul unui barbat a fost descoperit fara suflare sau, cel putin, cea mai ramas din el.

- Descoperire macabra: Cadavru unei fetite gasit in apele raului TISA. Ar putea fi fetita disparuta din Repedea? Din informatiile noastre aseara a fost gasit cadavru unei fetite pe malul raului Tisa, pe partea Ucrainiana in apropiere de raul care trece prin Repedea si se varsa in Tisa. Momentan nu putem…

- Inuman! Un barbat a ținut ascunse cadavrele mamei și al unchiului pentru a primi pensia celor doi. Unde au fost gasite cadavrele mamei, moarta de șase luni și al unchiului, mort de trei ani. Poliția s-a ingrozit

- Femeia a fost gasita marți, 14 mai, la primele ore ale dimineții pe o plaja din stațiunea Mamaia. La fața locului au ajuns și medicii care au constatat decesul. Conform IPJ Constanța, femeia a fost identificata: are 46 de ani și este din București. Incidentul s-a produs pe plaja din zona Hotelului…

- Trupul unei femei, aflat in stare de descompunere, a fost gasit duminica, intr-un gemantan, in lacul extrem de toxic, aflat in proximitatea unei mine abandonate, la vest de capitala Nicosia. Printre victime se numara si o femeie de 36 de ani din Buzau si fiica acesteia, de numai opt ani. Politia din…