- Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști LIDERI s-a stins din viața "Inițial am primit o arie, apoi au fost primite trei locații, unde au fost nevoie de mandate pentru ca fara ele nu se pot face percheziții. Nu am gasit nimic la acele locații unde am petrecut cateva ore.…

- Alexandra, fata luata la ocazie miercuri si disparuta, a sunat joi la 112, cerand ajutor. Adolescenta ar fi fost ucisa apoi intr-un mod salbatic de cel care a rapit-o. Surse din ancheta sustin ca Alexandra ar fi sunat la 112 joi, cerand disperata ajutor, spunand ca e inchisa intr-o casa. Serviciul de…

- Fata a spus ca este sechestrata. A intervenit STS și s-au facut percheziții in mai multe case. Cand au ajuns la casa mecanicului auto, au fost gasite mai multe ramașite ce par a fi umane. Se presupune ca au fost tranșate și le-a fost dat foc. revenim cu amanunte

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Potrivit unor surse citate de Romania TV, politistii au descins vineri dimineata la o adresa din Caracal, la locuinta unui barbat a carui masina a fost…

- Apar noi informații in cazul fetelor disparute din Caracal. Vineri dimineața, polițiștii au efectuat percheziții la domiciliul unui barbat de 65 de ani, mecanic auto, care a fost identificat dupa ce s-au gasit inregistrari video ale camerelor de supraveghere din zona. Polițiștii au mers pe fir dupa…

- Ipoteza șocanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecani auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.

- Descoperire șocanta in cazul fetelor disparute in Olt! Cele doua fete disparute in Caracal ar fi fost ucise de soferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto in varsta de 65 de ani, a descins politia vineri de dimineata. Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta,…

- Cazul fetiței de șapte ani care a fost impușcata de polițiști in timpul unei urmariri in județul Maramureș ia amploare. Procurorii efectueaza cercetari și pentru vatamare corporala, au precizat surse judiciare pentru Mediafax. Potrivit anchetatorilor, cercetarile pentru vatamare corporala sunt efectuate…