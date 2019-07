Fete dispărute, Caracal. Cătălina Porumbel: E de noaptea minţii "Dau un simplu exemplu, pentru ca este relevant. Daca intr-o casa are loc un conflict, sotul bate sotia, politistul potrivit legii care a fost intoarsa la CCR avea dreptul sa intre imediat, era caz de pericol iminent. Este noaptea mintii cum lucruri care aparent nu ne afecteaza nu sunt lasate sa se intample. Pentru ca iata, ne afecteaza", a declarat Catalina Porumbel cu privire la faptul ca politistii au trebuit sa astepte un mandat de perchezitie pentru a intra in casa suspectului. Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Georgian Dragan, purtatorul de cuvant al Poliției Romane, a facut primele declarații referitor la cazul fetelor disparute, din Caracal, care ar fi fost ucise de un mecanic. Acesta le-ar fi luat la ocazie. Ultima fata sechestrata a sunat la 112.

- Conducerea Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe mixte de specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si Institutului National de Criminalistica, pentru a sprijini cercetarile desfasurate de colegii din Olt cu privire la cazul de la Caracal. Toate activitatile se desfasoara…

- Fata a spus ca este sechestrata. A intervenit STS și s-au facut percheziții in mai multe case. Cand au ajuns la casa mecanicului auto, au fost gasite mai multe ramașite ce par a fi umane. Se presupune ca au fost tranșate și le-a fost dat foc. revenim cu amanunte

- Doua fete care locuiesc in doua localitati diferite, aflate in apropiere de Caracal, au disparut in conditii asemanatoare, la diferenta de trei luni. Potrivit unor surse citate de Romania TV, politistii au descins vineri dimineata la o adresa din Caracal, la locuinta unui barbat a carui masina a fost…

- Se strange lațul in jurul gatului barbatului banuit ca ar fi rapit-o și ucis-o pe tanara din Olt, disparuta fara urma dupa ce s-a urcat intr-o mașina de ocazie. Anchetatorii, care fac și in aceste momente descinderi la locuința barbatului, au facut descoperiri incriminatorii.

- Ipoteza șocanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecani auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.

- Descoperire șocanta in cazul fetelor disparute in Olt! Cele doua fete disparute in Caracal ar fi fost ucise de soferul care le-a luat la ocazie. La domiciliul acestuia, un mecanic auto in varsta de 65 de ani, a descins politia vineri de dimineata. Potrivit Antena3, care citeaza surse din ancheta,…

