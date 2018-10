Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva Federatiei Romane de Fotbal dupa meciul cu Serbia din Liga Natiunilor (0-0), disputat duminica la Bucuresti, a anuntat marti site-ul forului fotbalistic european. FRF este vizata din cauza suporterilor. Acestia au folosit dispozitive pirotehnice, au…

- In multe privinte, Gabriela Szabo chiar se aseamana cu Gigi Becali. Daca analizam comportamentul directorului CSM Bucuresti, observam ca modelul brevetat de latifundiar la Steaua a facut prozeliti si in alte sporturi. Tot mai multi manageri se considera stapani pe plantatie, ignora sfaturile specialistilor…

- CSM Bucuresti a pierdut cel de-al doilea meci din Liga Campionilor, 28-30 cu Bietigheim, iar esecul din Germania nu va ramane fara urmari, scrie digisport.ro.Directorul clubului, Gabriela Szabo, a publicat un mesaj pe Facebook, in care lasa in mod clar de inteles ca se cauta un nou antrenor,…

- Antrenorul suedez al echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Magnus Johansson, a declarat, joi, ca jucatoarele sale trebuie sa ridice capul din pamant dupa infrangerea suferita cu SCM Ramnicu Valcea in campionat pentru ca duminica urmeaza un meci important in Liga Campionior cu formatia germana…

- Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), si George Boroi, secretarul general al COSR, s-au intalnit la Casa Olimpica din Bucuresti cu Ioana Bran, ministrul Tineretului si Sportului, si reprezentanti ai autoritatilor publice locale din judetul Brasov si ai federatiilor…

- Cei 14 reprezentanti ai federatiilor si asociatiilor de fotbal din estul Europei, intruniti la Bucuresti, au decis in unanimitate adoptarea unei declaratii comune de sustinere a candidaturii lui Aleksander Ceferin la alegerile din 2019 pentru presedintia UEFA, informeaza FRF, potrivit news.ro.Intalnirea…

- Nationala feminina va efectua in perioada 23-30 septembrie un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, in vederea participarii la Campionatul European de handbal feminin din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie).

- Sezonul intern de handbal debuteaza cu cele doua meciuri in Supercupa Romaniei, Dinamo – HC Dobrogea Sud Constanta (masculin, ora 18:00) si CSM Bucuresti – SCM Rm. Valcea (feminin, ora 20:30), programate in cuplaj in Sala ”Polivalenta”. Vom vedea la lucru si patru din echipele...