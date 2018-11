Stiri pe aceeasi tema

- Marea doamna a teatrului si filmului romanesc, societar al Teatrului National Bucuresti si Cetatean de Onoare al municipiului Piatra Neamt (2007), Draga Olteanu Matei, implineste 85 de ani pe 24 octombrie. O sarbatorire publica a acestui autentic monstru sacru al scenei si ecranului, care de ani de…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, organizeaza, sambata, 6 octombrie, un concert extraordinar „In memoriam Laura Stoica”. Evenimentul are lor la Teatrul ,, Tony Bulandra’’ din Targoviste, incepand cu ora 18.00.

- Festivalul “Zilele Culturale Maghiare din Timisoara”, eveniment devenit deja tradițional, a fost ieri in plina desfașurare. Manifestarile au inceput aproape ... The post Minoritatea maghiara, in sarbatoare appeared first on Renasterea banateana .

- Serile de marti cu proiectii de filme de scurtmetraj revin la Lokal (str. Aurel Lazar nr. 1). „Tuesday Shorts are back!” este evenimentul care va avea loc pe 2 octombrie, de la ora 19:00, si va cuprinde scurtmetraje semnate de Kristian Haskjold. Regizorul danez este mult premiat in Danemarca.…

- Dupa trei zile de festival, locuitorii din centrul Slatinei, din zona cunoscuta drept Esplanada, au avut multe de indurat la ieșirea din imobile, miile de petrecareți lasand urme la tot pasul. De la ambalajele produselor consumate la Festivalul „Oltenii și… ...

- Primaria Timișoara nu va repara in acest an scena din Parcul Rozelor, afectata de furtuna din septembrie 2017. Ruga Timișoarei se ține insa, in timp ce Festivalul de Opera și Opereta, anulat, s-ar putea muta temporar intr-un spațiu in premiera. Nu exista inca o decizie. The post Scena din Parcul Rozelor…

- „Un print si jumatate”, in regia Anei Lungu, spune povestea a trei prieteni ajunsi la varsta adulta care nu reusesc sa aiba o familie. Marius Manole, Iris Spiridon si Istvan Teglas, protagonistii filmului, au vorbit despre cum a fost sa lucreze la proiectul Anei Lungu care a avut premiera mondiala la…

- In satul Bunol din Spania a avut loc celebrul festival "Tomatina". Mii de oameni au luat parte la traditionala bataie cu rosii care se organizeaza in fiecare an, in ultima zi de miercuri din august. Peste 120 de tone de legume au fost puse la dispozitia participantilor.