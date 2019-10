Festivalul vinului in Transnistria: Premiera pentru regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data, un eveniment de amploare dedicat vinului are loc la Bender, pe teritoriul complexului istoric Cetatea Tighina. Sarbatoarea va incepe astazi la ora 14:00 și va dura pana la 20:00.

- Turnat in 2015 și 2016, prezentat in august la Festivalul de film de la Sarajevo, produs de HBO Europe și regizat de Denisa Morariu Tamaș și Adrian Robe. Documentarul „The Golden Girl”, care are drept subiect episodul Sydney 2000 și complexa zbatere ulterioara a Andreei Raducan, a ajuns in Romania. …

- Timișorenii sunt invitați, la mijlocul lunii septembrie, la Serile Filmului Romanesc. Evenimentul, care s-a desfașurat de zece ediții la Iași, vine pentru prima data in orașul de pe Bega. Festivalul care se va desfașura la Iulius Town aduce la Timișoara nume importante din cinematografia romaneasca…

- Documentarul „Colectiv”, care a urmarit derularea evenimentelor de dupa tragedia din 2015, a fost proiectat in premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Bazat pe investigatiile echipei de jurnalisti de la Gazeta Sporturilor, condusa de Catalin Tolontan, filmul va avea premiera Nord-Americana la…

- Premiera documentarului „Colectiv”, despre tragedia care a marcat, in 2015, societatea romaneasca a avut loc miercuri, 4 septembrie, la Festivalul de Film de la Veneția. Echipa de filmare a urmarit derularea evenimentelor, familiile care au suferit dupa accident, dar și investigațiile realizate de echipa…

- Filmul "colectiv", un documentar despre incendiul din clubul bucurestean, in urma caruia, acum patru ani, au murit 64 de persoane, a fost prezentat miercuri la Festivalul de la Venetia, in afara competitiei. Premiera a fost precedata de o conferinta de presa, la care au participat, alaturi de regizorul…

- Filmul "colectiv", un documentar despre incendiul din clubul bucurestean, in urma caruia, acum patru ani, au murit 64 de persoane, a fost prezentat miercuri la Festivalul de la Venetia, in afara competitiei. Premiera a fost precedata de o conferinta de presa, la care au participat, alaturi…

- "Pierderea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000 este in continuare o trauma pentru gimnasta Andreea Raducan. Dupa 15 ani, ea incearca sa ințeleaga, prin ochii unui adult, ce s-a intamplat cu adevarat", este incepul poveștii filmului "The Golden Girl" - "Fata de aur", in care Andreea…