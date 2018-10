Stiri pe aceeasi tema

- Cea de a treia ediție a Euroconferinței Regionale de Zoonoze Parazitare se desfașoara, in perioada 3 – 5 octombrie, la Timișoara. Evenimentul organizat de USAMVB și UMFT a fost deschis, miercuri seara, la restaurantul Lloyd. Au fost prezenți invitați din Italia, Franța, Belgia, Grecia, Serbia, precum…

- In perioada 20 – 22 septembrie 2018, o delegație de afaceri a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a participat la misiunea economica organizata la Zrenjanin (Serbia). Reprezentanți ai patru firme timișene – S.C. ELBA-COM SA Timișoara, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Sudura…

- Timișorenii sunt așteptați, la finele lunii octombrie, sa savureze un pahar de vin sau de must din noua recolta. Li se pregatește o noua ediție a Festivalului Vinului, de aceasta data in Piața Victoriei. The post Festivalul Vinului ajunge din nou in centrul Timișoarei. Fara hamsii appeared first on…

- La 423 de ani de la atestare documentara a Calarasiului, autoritatile locale pregatesc numeroase surprize in cadrul evenimentului Zilele Municipiului, , in weekendul 21-23 septembrie 2018. De la parada masinilor de epoca, concerte cu artisti in voga ai Romaniei: Loredana, Andreea Banica, Monica Anghel…

- ELITE Business Women in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cea de-a doua intalnire de business networking și antreprenoriat din anul 2018 – ELITE Business Club. Evenimentul are loc in data de 27 septembrie 2018, intre orele 15:00 – 18:00, in Sala C.E.D.O. a sediului…

- Ziua Timișoarei va fi marcata și in acest an in data de 3 august. Municipalitatea a pregatit un program special de ziua orașului. Timișorenii sunt așteptați la o serie de concerte ce se vor derula in Piata Victoriei din Timisoara in perioada 3 – 5 august, incepand cu ora 19.30. Vineri, 3 august programul…

- Ziua Timișoarei va fi marcata și in acest an in data de 3 august. Municipalitatea a pregatit un program special de ziua orașului. Timișorenii sunt așteptați la o serie de concerte ce se vor derula in Piata Victoriei din Timisoara in perioada 3 – 5 august, incepand cu ora 19.30. Vineri, 3 august programul…

- Si in acest an, Primaria va marca momentul istoric in care a fost instaurata administratia romaneasca in Timisoara, respectiv 3 august 1919. Ziua Timisoarei vine, si de aceasta data, cu propuneri artistice atractive, urmarind sa rasplateasca asteptarile tuturor timisorenilor, prin concerte ce se vor…