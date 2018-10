Festivalul verzei si al dovleacului, drumetii, conferinte si numeroase evenimente cultural-artistice sunt cuprinse in programul celei de-a IX-a editii a Zilelor "Tinutului secuiesc", care se vor desfasura in perioada 12-21 octombrie in judetele Covasna, Harghita si Mures, au anuntat vineri organizatorii. Acestia au precizat ca editia din acest an este organizata sub "semnul traditiei, ca punct de intalnire dintre trecut si viitor" si se inscrie in sirul evenimentelor dedicate Anului European al Patrimoniului Cultural. Presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a precizat, in cadrul…