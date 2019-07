Stiri pe aceeasi tema

- „Ma leaga multe amintiri frumoase de Festivalul de la Brasov, fie ca am avut recitaluri sau am vazut si am ascultat artisti internationali la care nici nu visam, mai ales la inceputul anilor ’90”, a transmis Stefan Banica.

- Stefan Banica jr. si Irina Rimes vor sustine recitaluri la festivalul Cerbul de Aur de la Brasov, pe 22 si 23 august, scrie news.ro.Cu 16 discuri, peste 30 de videoclipuri si concerte sold out in toata tara, Stefan Banica jr. va reveni pe scena de la Brasov in prima seara. „Ma leaga…

- Fostul președinte Traian Basescu susține, intr-o postare pe Facebook, ca imaginile cu noii lideri ai PSD la mare, fie mergand pe plaja, fie jucand tenis de masa, arata ca social-democrații au inceput o campanie pentru ”recuperare de imagine” a tandemului care va reprezenta partidul la alegerile…

- Benone Sinulescu este singurul artist in viata care are un festival. I-a fost daruit de autoritatile municipiului Buzau la implinirea varstei de 80 de ani si a ajuns la a treia editie. Cantaretul de muzica populara s-a nascut la 24 mai 1937, in localitatea Siriu, din judetul Buzau.

- Vedete de cinema printre care Salma Hayek si Eva Longoria au celebrat rolul femeilor in industria filmului in cadrul unei gale stralucitoare desfasurate duminica la Cannes, in contextul eforturilor de promovare a egalitatii de gen in cinema, domeniu in care, potrivit activistilor, mai sunt inca multe…

- Sylvester Stallone va participa anul acesta la Festivalul de la Cannes unde va prezenta in exclusivitate imagini din filmul "Rambo V: Last Blood", ce prezinta noile aventuri ale celebrului veteran al razboiului din Vietnam, in cadrul unei proiectii dedicate actorului american in sectiunea Seances…