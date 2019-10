Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Sebeș este, și in acest an, gazda primitoare a competiției “Cupa Muhlbach” la tenis de camp, rezervata copiilor și juniorilor, la categoriile de varsta 8, 10, 12, 14, 16 ani, baieți și fete. Intrecerile se desfașoara pe terenurile bazei sportive “Arini” Sebeș, in zilele de 12-15 octombrie…

- Primaria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni organizeaza in perioada 27-29 septembrie 2019, in centrul civic al orașului, „Sarbatoarea Recoltei pe Valea Argeșelului – Targul meșterilor populari”. La manifestare participa producatori agricoli, apicultori și meșteri populari din județ…

- Primaria orașului Covasna susține și in acest an derularea programului „Școala dupa școala”, in localitate. Un proiect de hotarare in acest sens a fost aprobat recent, in unanimitate, de catre Consiliul Local. Primarul orasului Covasna, Gyero Jozsef, a declarat ieri, pentru „Mesagerul de Covasna”, ca…

- Primaria și Consiliul Local al orașului Ocna Mureș au alocat și au inceput lucrarile de proiectare și reparare a canalelor de garda ale orașului. Potrivit lui Silviu Vințeler, pentru aceste lucrari administrația publica are rezervata suma de 319.327 lei, suma ce va fi cheltuita pentru proiectarea și…

- Andra aduce la Mioveni un spectacol-eveniment, un omagiu adus muzicii, care face inimile romanilor să bată în același timp, pentru aceleași vise. Pe 19 septembrie, in centrul civic al orașului, cunoscuta artista va susține concertul ”TRADIȚIONAL” din cadrul turneului național, unde va interpreta…

- N. D. Recent, la Sibiu s-a desfasurat o noua editie a “Festivalului de dans”, evenimentul avand in program o serie de spectacole care au inclus dansuri originale, de la balet modern la street dance si hip-hop, si de la dans modern la dans de caracter si show revue, puse in scena de studenti romani veniti…

- De Sfanta Maria, la Mioveni vor rasuna acorduri de fanfara! Joi, 15 august, Primaria orașului, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni va invita la un concert de promenada, susținut de Fanfara Județeana ,,Constantin Brancoveanu”, din Valcea. Evenimentul se va desfașura de la ora 19.30, in Centrul…

- Ziarul Unirea 3-4 august: Zilele orașului Zlatna. Parada portului popular și spectacol folcloric. Cristian Pomohaci revine in Alba, de data aceasta pe scena, ca interpret de folclor 3-4 august: Zilele orașului Zlatna. Parada portului popular și spectacol folcloric. Cristian Pomohaci revine in Alba,…