FESTIVALUL " TOAMNA LA CEAUN"

Stiri pe aceeasi tema

- "Spectacol impresionant weekend-ul acesta in Parcul National din Capitala !!" De joi 26 septembrie, pana duminica 29 septembrie, petrecem cu show-uri gastronomice inedite, CEAUNUL fiind REGELE ACESTUI WEEKEND, iar preparate care mai de care mai gustoase si aromate se vor odihni weekend-ul acesta in…

- Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania (ACA) organizeaza, in perioada 20 - 22 septembrie, pe platforma Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Apicultura din Baneasa, cea de-a 21-a editie a Targului National al Mierii. Targul reprezinta cel mai important eveniment de profil din Capitala,…

- Ziarul Unirea METEO: Cum va fi vremea in primele zile de toamna. Unde se racorește și cand incep ploile Pentru primele zile de toamna meteorologii anunta vreme frumoasa, in unele zone din tara fiind asteptate temperaturi de pana la 36 de grade. Chiar daca, spre mijlocul saptamanii viitoare, valorile…

- Meteorologii anunța vreme frumoasa pentru primele zile de toamna, in unele zone din țara fiind așteptate temperaturi de pana la 36 de grade. Chiar daca, spre mijlocul saptamanii viitoare, valorile vor incepe sa scada ușor, vremea va fi in continuare calda in țara și in Capitala.In prima zi…

- Odata cu noul an de invatamant, in unele scoli vor incepe si... lucrarile de reparatie. De exemplu, la Liceul "Mihail Lomonosov" din Capitala va fi renovat acoperisul si vor fi schimbate geamurile, iar la gimnaziul numarul 7 din sectorul Centru va fi reparat blocul

- Frunzele castanilor din Capitala au devenit ruginii cu mult timp inainte sa vina toamna. Se intampla din cauza daunatorilor si a secetei. Specialistii trag un semnal de alarma si spun ca situatia se va inrautati in anii care urmeaza, daca problema nu este rezolvata.

- Cursuri ținute cu ajutorul realitatii virtuale, imprimantelor 3D și a tabletelor interactive. Sunt cateva dintre dotarile de care vor beneficia elevii unui liceu din Capitala, cand vor incepe școala. Este primul laborator inteligent de acest fel, din Romania.

- Teatrul Godot isi va relua activitatea in luna noiembrie a acestui an, in complexul Timpuri Noi Square, de pe Splaiul Unirii 165, dupa ce, in octombrie, anul trecut, si-a intrerupt activitatea in sediul din strada Blanari, unde activa din 2010.