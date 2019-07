Stiri pe aceeasi tema

- Tabara de vara Sfantul Sava Brancovici, care s-a desfașurat la Manastirea Moisei in perioada 22-28 iulie, a ajuns in acest an la Ediția a X-a. Tabara de vara de la Manastirea Moisei se desfașoara cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului și la inițiativa…

- Iubitorii timisoreni ai jazz-ului sunt asteptati, de duminica, in Piata Victoriei, dar si pe mai multe strazi timisorene, la cea de a saptea editie a festivalului JazzTM. Evenimentul de la Timisoara are loc de vineri pana duminica, in perioada 5 – 7 Iulie 2019. Incepand cu aceasta ediție festivalul…

- Editia franceza din 2018 a prestigiosului Ghid Verde Michelin dedicat Romaniei prezinta, pe parcursul a nu mai putin de 522 de pagini, cele mai frumoase si interesante locuri din tara noastra. Echipa care a realizat ghidul a facut si o selectie a locurilor esentiale din Romania ce trebuie vizitate de…

- Festivalul Danțului la Șura de la Groși, reinviat in urma cu unsprezece ani de catre Marioara și Dumitru Dobrican, a ajuns la ediția a XI-a. Odata ce a ajuns la aceasta frumoasa varsta, „copilul” mai mic al familiei Dobrican a venit la oraș cu intregul alai de „danțauși”, stabilindu-și locul de desfașurare…

- Cea de-a XI-a ediție a Festivalului internațional Video ART debuteaza incepand cu ziua de astazi și va derula pe parcursul celor patru zile, activitați antrenante, in același spirit dinamic cu care participanții s-au obișnuit de la edițiile anterioare. Ediția curenta aduce cu sine cateva noutați, pe…

- Ajuns la a 23-a ediție, prezent in 13 orașe cu 146 proiecții in total Festivalul Filmului Francez din Romania se va desfașura in acest an la Sfantu Gheorghe, Cinema Arta by Cityplex in perioada 16-19 mai. Unul dintre evenimentele far ale Sezonului Cultural Romania-Franța, actuala ediție Festivalul…

- iUmor. Sezon 6. Ediția 10. 11 mai 2019. A zecea ediție a emisiunii „iUmor” a adus un numar senzațional de magie, muzica, roasturi, un debut, confruntari și scenarii pentru inmormantari.

- Ediția a treia a concursului #Digitaliada și-a desemnat caștigatorii. 224 de materiale digitale educaționale au fost inscrise, in total, in concurs, iar dintre acestea, juriul a selectat 9 caștigatori. Astfel, premiul a...