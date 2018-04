Stiri pe aceeasi tema

- Un Boeing 737 al companiei Blue Air care ar fi trebuit sa ajunga in aceasta seara de la Cluj la Bucuresti a fost nevoit sa revina pe pista aeroportului din Cluj-Napoca, la scurt timp dupa decolare.

- Cateva sute de motocicliști au participat, sambata dupa-amiaza, la adunarea motociclistilor, care a avut loc in centrul Capitalei. Participanții s-au adunat in jurul orei 14:00 in zona Gara Baneasa - Fantana Miorita, de unde s-au deplasat in coloana catre centrul Capitalei, pe traseul Piata Presei Libere…

- Evenimentul „Black Helmets”, un mars de constientizare organizat de motociclisti, va avea loc sambata in Capitala, urmand sa fie impuse restrictii de trafic pe traseul Fantana Miorita – Piata Operei. „Speram sa ne vedem in numar cat mai mare pentru a vesti inceperea sezonului Moto, pentru ca participantii…

- "Cheia intelesului" a mitropolitului Varlaam, prima carte tiparita la Bucuresti, in 1678, a fost adjudecata joi seara la pretul de 3.750 de euro la licitatia Artmark organizata in Capitala. Printre loturile adjudecate la preturi ridicate la licitatia "Imagini ale sacrului, inclusiv 66 de carti importante…

- Jandarm: Putem vedea fata oricarui om. Aceste imagini sunt stocate. La prima vedere arata ca un autocar de transport. In spatele caroseriei si a geamurilor fumurii se afla insa o adevarata tehnologie de monitorizare, inregistrare si coordonare a jandarmilor din teren. Interiorul a fost adaptat asemenea…

- Cora Muntean, o jurnalista din București, a postat duminica seara, pe pagina ei de Facebook un mesaj emoțional. Jurnalista a fost talharita și agresata fizic sambata seara in Capitala, in zona Arcului de Triumf, iar acum vrea sa transmita tuturor un mesaj – indiferent cat de complicat sau anevoios e…

- Este ancheta penala dupa deszapezirea care a ranit mai multi oameni intr-o statie de tramvai din Capitala. Tanara filmata in timp ce este aruncata de valul de zapada a depus plangere la Politie. Are dureri si spune ca viata i-a fost pusa in pericol, pentru ca a fost aruncata pe sosea, in fata masinilor.…

- ORA PAMANTULUI 2018. In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se evenimentului de mediu Earth Hour. Acesta are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrica fața de problema dioxidului de carbon…

- A nins deja, in ultimele ore, in Bucuresti si, din cate transmit miercuri la amiaza meteorologii, sunt mari sanse sa mai apara astfel de precipitatii specifice sezonului de iarna – indeosebi in cursul zilei de joi, chiar daca suntem pe final de martie. Situatia care se anunta in Capitala, din punct…

- Petre Antonescu este unul dintre cei mai mari arhitecți romani. Amprenta sa este pusa pe multe dintre cladirile semnificative din București, dar și din țara. Printre ele: Palatul Primariei din București,...

- Se inchid școlile din București, pe 22 și 23 martie. Scolile din Bucuresti ar putea fi inchise joi si vineri, 22 și 23 martie, din cauza zapezii. Primaria Capitalei analizeaza daca va fi cazul sa ia aceasta decizie si a cerut toate datele de la meteorologi pentru a vedea cat de grava va fi situatia…

- Rugbyiștii de la CSM București s-au calificat in premiera in finala, eliminand deținatoarea trofeului și campioana in exercițiu, Timișoara Saracens. „Nu e nici o pacaleala, CSM e in finala”. Asta s-a auzit din vestiarul bucureștenilor la finalul meciului de pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. …

- Cu aproximativ o luna inainte de reluarea partii secunde a Campionatului National de rugby juniori U17, echipa CS Cleopatra Mamaia cauta sa atinga rapid varful de forma. Pentru a nu-si iesi din mana, tinerii rugbisti vor disputa doua partide amicale, sambata, 17 martie, in compania celor de la CSM Bucuresti,…

- La o zi dupa Congres, PSD reia proiecte mai vechi: o alocare masiva de fonduri pentru construirea a peste 400 de stadioane in vederea organizarii EURO 2020, promisiune asumata de Guvern in fata UEFA. Nu sunt luate in calcul doar marile arene din Bucuresti - Steaua, Rapid si Dinamo, Arcul de Triumf…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, are ca obiectiv victoria in partida de vineri, cu CSM Bucuresti, din prima semifinala a Cupei Romaniei, care va avea loc pe Stadionul national ''Arcul de Triumf'', dar nu-si subestimeaza adversarul in fata caruia a pierdut (12-16) in calificari.…

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadioanele Steaua, Arcul de Triumf, Dinamo si Giulești-Valentin Stanescu (Rapid). Cele patru au fost declarate stadioane de interes public si de importanta nationala pentru organizarea, la București, a unor meciuri din…

- In ciuda faptului ca stadionul Arcul de Triumf a fost dat in folosinta in 1914, iar "Giulesti" Valentin Stanescu in 1939, Guvernul a decis ca arena Steaua, construita in 1974, sa fie singura demolata in intregime si reconstruita. Celelalte doua vor fi supuse unor lucrari de modernizare. In ceea ce priveste…

- Stadionul Steaua, cea mai noua dintre cele patru arene incluse in programul EURO 2020, este si singurul care va fi demolat si reconstruit in totalitate in conditiile in care exista incertitudinea asupra unei constructii noi in Soseaua Stefan cel Mare pana la Campionatul European. In ciuda faptului…

- Romania va gazdui patru partide cu ocazia EURO 2020, trei meciuri din faza grupelor si o disputa din optimi. Luni a avut loc la Guvern ("Sala Transilvania") o conferinta de presa in care s-a discutat despre stadiul lucrarilor de modernizare si constructie a celor patru arene din Bucuresti care vor fi…

- Cele patru stadioane din Bucuresti care ar trebui sa fie finalizate pana la campionatul european din 2020 ar trebui sa fie gata in urmatorii doi ani, cand Romania va gazdui mai multe meciuri din campionat. Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, spune insa ca este…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt in grija echipajelor medicale in urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, in Capitala, in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.La locul accidentului, ce a avut loc la…

- Partida dintre CSM Bucuresti si Steaua, care va avea loc sambata pe stadionul ''Arcul de Triumf'' din Capitala, de la ora 11,00, constituie derbyul ultimei etape din Cupa Romaniei la rugby, editia 2017-2018.

- Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru investițiile la stadionul Steaua și stadionul Arcul de Triumf. Cele doua stadioane au fost declarate, alaturi de stadionul Dinamo si stadionul Giulești-Valentin Stanescu (Rapid), stadioane de interes public si de importanta nationala pentru…

- In ultimele sase luni, autoritatile locale din Bucuresti s-au intrecut in anunturi in ceea ce priveste constructia de spitale, astfel incat pe harta unitatilor spitalicesti din Bucuresti s-au adaugat patru spitale noi, deocamdata, doar pe hartie. Si SRI vrea sa construiasca o unitate medicala.

- Gerul și zapada au pus stapanire pe Romania și se circula cu dificultate in multe zone din țara. In timp ce, in Capitala, școlile au fost inchise la cererea Gabrielei Firea, acum primarul general a facut un anunț extrem de important pentru cetațenii din București.

- Un politist a ajuns la spital sambata dimineata dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce efectua controlul documentelor unui sofer pe care il oprise in trafic, in Capitala, potrivit Brigazii Rutiere citate de Agerpres.ro In jurul orei 4,00 la intersectia Bd. Unirii cu Splaiul Independentei,…

- Joi seara, la scurt timp dupa decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, Grupul “Coruptia ucide” a anuntat proteste in Piata Victoriei din Capitala. Zeci de persoane s-au adunat deja in Piața Victoriei,…

- Conducerea Primariei Buzau a luat decizia ca, in aceasta primavara, sa inlocuiasca suprafata de joc a stadionul Gloria. Astfel, imediat dupa meciul international de rugby Romania – Belgia, care va avea loc pe 10 martie, se va trece la montarea a unui nou gazon, care va beneficia si de un sistem de drenaj.…

- In premiera pentru București, Primaria Sectorului 3 ofera cetațenilor posibilitatea programarii on-line a casatoriei civile, pe site-ul www.primarie3.ro . Aceștia pot fixa ziua și ora la care doresc oficializarea relației lor. Programarile on-line se fac incepand cu data de intai a lunii anterioare…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier, produs intr-un cartier de fite din Capitala. Din primele informatii, se pare ca impactul nu a fost unul violent, dar niciunul dintre soferi nu a plecat de la locul incidentului. In imaginile filmate la scurt timp de la lovitura se observa ca afaceristul…

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar...

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori un batran aflat in multime.

- Zeci de mii de oameni protesteaza, la ora transmiterii stirii, in Capitala, coloana pornind de la Universitate spre Palatul Parlamentului. Oamenii sunt nemultumiti de modificarile la legile justitiei.

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- ♦ Lantul de supermarketuri si magazine de proximitate Mega Image detine doar in Bucuresti 430 dintre cele aproape 600 de unitati, acoperind astfel toate cartierele dormitor, zonele de birouri si chiar si dezvoltarile rezidentiale noi ♦ Retailerul care a devenit cel mai important chirias de la parterul…

- La o perioada de cativa ani, Primaria demareaza procesul de curatare a albiei raului Dambovita, care traverseaza Capitala. De aceasta data, s-a intamplat chiar in debut de an! Autoritatile au secat raul, pe bucati, iar oamenii au fost martorii unor scene desprinse parca din filme ca ”Sfarsitul lumii”.…

- Primul deces din cauza gripei, in sezonul 2017-2018. O femeie in varsta de 69 de ani, din București, a murit la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, din cauza gripei. Din testele facute in laboratorul spitalului, ar fi vorba de o gripa de tip B, dar sunt așteptate și confirmarile de la Institutul Cantacuzino.…