Festivalul sexual secret din Europa unde se adună anual sute de participanți Swingfields, singurul festival sexual din Marea Britanie la care participa persoane fara inhibiții, se organizeaza anual intr-un satuc din Worcestershire, la mai puțin de 200 de metri de o tabara de cercetași. Peste 700 de persoane participa la acest festival care nu este privit cu ochi buni de localnicii conservatori. Participanții platesc și o taxa de 415 lire sterline pentru trei zile de festival. In aceasta suma intra și cazarea la corturi cu cate doua paturi și incalzire prin panouri solare. Articolul integral pe ȘTIRILE PROTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

