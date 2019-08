Stiri pe aceeasi tema

- „Vrem sa dezvoltam gastronomia romaneasca, acompaniata de vin” – spune noul șef al Selgros Cash & Carry Romania Ziua a doua a Festivalului de vin de la Selgros Bacau, manifestare care a ajuns la ediția a patra și a adunat și mai mulți vizitatori, sambata, 24 august, a fost marcata de doua evenimente.…

- Cea de-a saptea Intalnire Diecezana a Familiilor va avea loc sambata, 3 august 2019, la Faraoani. Familiile din Dieceza Romano-Catolica de Iasi sunt invitate la rugaciune, cateheza si Liturghie in jurul administratorului apostolic al diecezei, episcopul Petru Gherghel. Liturghia va fi la ora 11.00.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a efectuat in aceasta dupa-amiaza o vizita de lucru pe șantierul Variantei Ocolitoare a municipiului Bacau, alaturi de oficiali locali și de directorul general regional al DRDP Iași, Ovidiu Mugurel Laicu. In cadrul vizitei, premierul s-a declarat mulțumit de mobilizarea…

- Primaria Municipiului Onesti, Consiliul Local si Protoieria Onesti, in colaborare și parteneriat cu Asociația Libra care iși are originile in Marea Britanie, desfașoara in aceste zile Proiecte Internaționale de Integrare Sociala in localitațile Onești, Moinești, Comanești și Sacele. Cu peste 500 de…

- Un proiect arhitectural original și indrazneț propus pentru a fi edificat in plin centrul Bacaului de cunoscuta societate de construcții Conbac, aflat in pragul avizarii in Consiliul Local, este contestat de un grup de cetațeni care reclama ca ar periclita condițiile de locuire din zona. Proiectul este…

- Cei mai buni electricieni din țara vin in perioada 9-12 iulie la Iași sa concureze pentru Trofeul Electricianului 2019. In echipa de 21 de profesioniști a companiei Delgaz Grid se afla și șase electricieni din Bacau. Peste 120 de specialiști se vor intrece in exploatarea stațiilor de transformare și…

- Reuniunile Culturale „Alexandriada”, aflate la editia a III-a, au continuat vineri, 7 iulie, la Biblioteca Universitatii „Vasile Alecsandri”, cu o conferinta intitulata „Vasile Alecsandri – polimorfismul vietii si operei”, moderata de conf.univ.dr. Ioan Danila. Au participat scriitori, membri ai Uniunii…

- In cadrul sedintei de Senat festiv de joi, 6 iunie 2019, ședința prezidata de Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff, a avut loc ceremonia pentru decernarea titlului de „Doctor Honoris Causa” al Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau doamnei Prof. univ. dr. Carmen-Mihaela Crețu de la Universitatea…