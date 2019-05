Festivalul Scoicilor la Constanta. Chef Catalin Scarlatescu aduce noi retete culinare

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Scoicilor iși redeschide porțile anul acesta, la Constanța, in Piața Ovidiu, cu cea de-a IV-a ediție a evenimentului, organizat de Catalin Scarlatescu. Chef Catalin Scarlatescu, juratul emisiunii Chefi la cuțite, continua tradiția celui mai drag eveniment al sau și promite ca toți cei care…

- Avocata Laura Vicol, una dintre prietenele apropiate ale lui Razvan Ciobanu, a povestit cum era apartamentul creatorului de moda la scurt timp dupa moartea acestuia. Laura Vicol a afirmat, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, ca a sfatuit-o pe mama lui Razvan Ciobanu sa stranga tot ce avea…

- Azi, de la 20:00, in a treia zi de Paște, Antena 1 difuzeaza marea premiera a sezonului special Chefi la cuțite, dedicat familiilor. Pentru ca talentul gastronomic se moștenește din generație in generație, Nea Marin va intra in arena celui mai iubit show culinar diseara alaturi de cei mai incredere…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in a doua zi de Paște. Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație petrecut in Sacele, județul Constanța, potrivit Antena3.ro. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un copac. Din primele…

- Sunt primii in bucatarie, dar și primii... la distracție! Jurații Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea știu sa faca spectacol in fiecare sezon al emisiunii „Chefi la cuțite”! Au cantat, au dansat, au facut instrucție militara și s-a lasat cu spectacol de zile mari! Care au fost cele…

- Sezonul 6 iUmor, revine in 2019, cu cele mai amuzante numere de stand up, magie, mima sau improvizație. Afla cand incepe iUmor, programul de difuzare iUmor și ce aduce nou sezonul 6 al unuia dintre cele mai indragite show-uri tv, la Antena 1.