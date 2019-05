Festivalul Roman Apulum2019 : „Revolta” continua sa faca spectacol la Alba Iulia. Duminica, in cea de-a treia zi de festival, albaiulienii și turiștii prezenți in ”Cealalta Capitala” vor avea ocazia sa viziteze taberele și atelierele antice, sa participe la un tur ghidat și la parada luptatorilor, in prima parte a zilei, iar dupa-masa sa asiste […] The post Festivalul Roman Apulum 2019 : „Revolta”, PROGRAMUL zilei de duminica: Parada, targ de sclavi, lupte de gladiatori, dansuri și batalia finala, in Cetatea Alba Carolina appeared first on Ziarul Unirea .