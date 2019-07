Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii timisoreni ai jazz-ului sunt asteptati, de duminica, in Piata Victoriei, dar si pe mai multe strazi timisorene, la cea de a saptea editie a festivalului JazzTM. Evenimentul de la Timisoara are loc de vineri pana duminica, in perioada 5 – 7 Iulie 2019. Incepand cu aceasta ediție festivalul…

- Ediția 2019 a festivalului ISWinT (International Student Week in Timișoara), organizat de Liga AC, așteapta peste 400 de participanți din intreaga lume, pentru a transforma Timișoara intr-un adevarat centru al interculturalitații.

- Ediția cu numarul 125 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre sanctuarul pasarilor de langa Timișoara, un articol despre…

- Pornind de la tema ediției din 2019 a FITS, „Arta de a darui”, Forumul Therme din acest an, organizat de FITS și TNRS in parteneriat cu Therme Group și Ordinul Arhitecților din Romania, va explora...

- Editia 2019 a Air Show, care a avut loc pe Aeroportul International Timisoara (AIT) sambata seara, a avut cea mai mare participare de spectatori, care au depasit 15 mii, potrivit organizatorului AIT. Acrobatii fascinante cu avioane care au depasit bariera sunetului, parada motocicletelor,…

- Actori – zburatori suspendați de brațul unei macarale uriașe, la zeci de metri deasupra Pieței Victoriei, actori – acrobați dansand vertical pe ziduri rotitoare, sau iluminand platoul din fața Teatrului Național cu ample efecte pirotehnice și iluzii optice, dar, inainte de toate, actori spunand povești,…

- Editia a saptea a galei de sporturi de contact Urban Legend se va derula sambata, 25 mai, de la ora 20.00, in Sala Sporturilor din Constanta. Se anunta un spectacol deosebit, cu atat mai mult cu cat evenimentul, organizat de promotia constanteana Urban Legend, in colaborare cu biroul de impresariat…

- In perioada 9-13 mai 2019, Grupul Skepsis va organiza a VI-a editie a Festivalului International de Teatru de Tineret APOLLO – un eveniment care reuneste si in acest an la Alba Iulia trupe independente, teatre institutionalizate, grupuri studentesti si artisti liberi de pretudinteni, Evenimentul promoveaza…