Festivalul Pescăresc „Delta din Carpaţi”, în acest weekend, la Lacul Noua Saramura de crap, mititei sau chiftelute de peste și concerte cu artiști consacrați au pregatit organizatorii Festivalulului Pescaresc Delta din Carpati – Doripesco. Ce-a de-a patra ediție a evenimentului va incepe vineri, 23 august, la Lacul Noua din Brasov, unde timp de trei zile, maestrii bucatari vor gati preparate proaspete si delicioase. Asociatia Delta din Carpati – Doripesco, organizatorul evenimentului, anunta ca a pregatit un ospat demn de cele mai exigente gusturi in domeniul culinar. Maestrii bucatari vor gati zilnic preparate proaspete si delicioase. Pe langa inegalabila saramura… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

