Sfarsitul primei saptamani din luna iulie este marcat de cea de-a XI-a editie a Festivalului Paradaicilor, care se desfasoara, timp de trei zile, in localitatea aradeana Macea, renumita pentru soiurile de tomate gustoase pe care locuitorii comunei le cultiva de zeci de ani in campia Crisurilor. La fel ca in anii precedenti, la festivalul care, […] Articolul Festivalul Paradaicilor, o tradiție de peste un deceniu la Macea. Trei zile cu dresaj canin, concurs de ciclism, muzica populara și multe, multe roșii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .