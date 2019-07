FESTIVALUL „PADINA FOLK”, 15 – 16 august 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, va organiza, in zilele de 15 si 16 august 2019, un Post-ul Intre 15 și 16 august se desfașoara Padina Folk apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In perioada 22 – 28 iulie 2019, Centrul Judetean de Cultura Dambovita organizeaza cea de-a IV-a editie a festivalului de teatru pentru copii „Mimesis Fest”. Festivalul are ca scop promovarea si stimularea artei interpretative si este totodata o alternativa de petrecere a vacantei in aer liber. In cadrul…

- Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, ii invita pe cei mici, in perioada 1-5 iulie 2019, la Tabara de creatie „O vara de poveste”, editia a VIII-a. Atelierele si activitatile pe care le propun: olarit, sculptura in piatra, micul artizan, margele si margelute, decoratiuni…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alexandru Oprea, a participat alaturi de vicepresedintii Luciana Cristea si Alin Manole, secretarul judetului, lvan Vasile Ivanoff si lonut Lascaie, managerul Centrului Judetean de Cultura Dambovita, la deschiderea Taberei lnternationale de Pictura. Tabara…

- La Targoviste, se desfasoara cea de-a III-a editie a Taberei Internationale de Pictura, organizata de Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita. Tematica editiei de anul acesta este „Lacasuri de cult din judetul Dambovita” si urmareste punerea in valoare a celor…

- In perioada 23 – 30 iunie 2019, la Targoviste, se va desfasura editia a III-a a Taberei Internationale de Pictura, organizata de Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita.

- In perioada 17-19 octombrie 2019 se va desfașura in municipiul Targoviște cea de-a 52-a ediție a Festivalului Național de Interpretare și Creație a Romanței Romanești „Crizantema de Aur”, sub patronajul Comisiei Naționale a Romaniei pentru UNESCO. Festivalul este organizat de Consiliul Local Targoviște,…