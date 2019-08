Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic ceh CEZ, unul dintre marii vanzatori de electricitate din Romania, a stabilit sfarsitul anului 2022 ca termen pentru vanzarea activelor din Romania. Directorul financiar al CEZ, Martin Novak, anunțase in iunie ca ar putea incepe procesul de vanzare la sfarșitul anului. Atunci CEZ a…

- Reprezentanții operatorului de servicii de apa și organizatorii celui mai nou festival din județ au stabilit o colaborare al carei rezultat iese din tipare: toți participanții vor primi apa gratuit: „All you can drink – water”. Oficialii Aquatim spun ca nu au trecut cu vederea caracterul…

- Scopul acestui eveniment este de a face vizitatorii sa vada ce se afla dincolo de Pamant, prin intermediul unor proiectii pe domul din interiorul Ateneului National, si cu ajutorul povestitorilor ce interactioneaza cu publicul pe baza tematicii propuse. Accesul se face pe baza de rezervare: 0758365699…

- Urmatoarele doua saptamani vor fi pline de premiere pentru cei peste 300 de elevi de clasa a XI-a, din Romania, Republica Moldova si din comunitatile de romani, din Serbia si Ucraina: vor locui in camine studentesti, vor trai prima sesiune, iar unii vor vedea pentru prima data Timisoara. Practic, afla…

- In perioada 23 și 25 august, iubitori ai naturii, muzicii și artei sunt așteptați sa petreaca cateva zile de vis in Padurea Bistra, de la Moșnița Veche, la prima ediție a festivalului Codru! „Plecand de la iubirea fața de natura și necesitatea de a o readuce la viața, CODRU este un festival…

- In aceasta saptamana, mai multi artisti plastici din Timisoara, dar si din Franta, Isreael, Lituania, Serbia si Polonia, participa la tabara de creatie artistica si documentare „Clisura”, organizata la initiativa asociatiei „Dunarea” Moldova Noua, al carei scop este promovarea patrimoniului natural…