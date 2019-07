Festivalul Neversea: 43 de fapte de trafic şi consum de droguri S-a tras cortina peste festivalul Neversea, cel mai in voga festival de muzica electronica de la malul marii. 500 de politisti si jandarmi au vegheat in fiecare noapte de festival, iar sanctiunile date nu au fost deloc putine. 43 de infractiuni de trafic si consum de droguri au fost depistate pe parcursul celor patru zile. The post Festivalul Neversea: 43 de fapte de trafic si consum de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

