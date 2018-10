Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Va facem cunoscut ca in perioada 18-20 octombrie 2018 se va desfasura in municipiul Targoviste, sub Post-ul „Romanta ne uneste”, tema Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de Aur”, editia a 51-a, 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In perioada 18-20 octombrie 2018 se va desfasura in municipiul Targoviste, sub patronajul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO si sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural, cea de-a 51-a editie a Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de aur”. Marele…

- De peste 18 ani, compania Jidvei pune in centrul acțiunilor sale preocuparea de a contribui la conservarea și promovarea culturii tradiționale romanești. Aceasta preocupare și-a gasit, de-a lungul anilor, expresia cea mai puternica și relevanta in Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”.…

- Editia cu numarul 28 a Festivalului National de Teatru aduce in Capitala, intre 19 si 29 octombrie 2018, sase productii internationale de prestigiu, in buna traditie de a invita mari spectacole ale lumii la Bucuresti in cadrul FNT, initiata in urma cu 12 ani de criticul Marina Constantinescu.

- Intr-o recenta ședința, consilierii locali din Zlatna au aprobat bugetul necesar desfașurarii unor importante evenimente culturale care vor debuta in august, anul acesta. „In perioada 10-12 august se va desfașura cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Film Etnografic Zlatna. Anul trecut…

- In legatura cu incidentul petrecut la festivitatea de premiere din cadrul Festivalului National de Creatie si Interpretare "Mamaia Copiilor" 2018, Primaria Constanta vine cu mai multe precizari. Potrivit unui comunicat transmis de Primaria municipiului Constanta, municipalitatea a finantat acest eveniment…