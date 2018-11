Stiri pe aceeasi tema

- Balul Bobocilor 2018 organizat de elevii de la Colegiul Tehnic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia se desfașoara astazi. Pentru titlurile de Miss și Mister se lupta in acest an 6 perechi de boboci. Competitia se desfașoara pe scena Casei de Cultura a Studenților. Tema din acest an este ”Uniți”, iar in…

- Asociatia Environ, in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si Primaria Municipiului Alba Iulia, organizeaza pe 9 si 10 noiembrie o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate. Vineri si sambata,…

- 3-6 nov 2018 – Sarbatoare studenteasca! Zilele Casei de Cultura a Studentilor din Iasi! Evenimente marca CCS Iasi din care nu lipsesc studentii, voluntarii, surprizele si marea sarbatoare a Ansamblului Studentesc „Doina Carpatilor” la 55 de ani de existenta. Spectacolul aniversar va avea loc sambata…

- Balul Bobocilor 2018 organizat de elevii de la Colegiul Tehnic ”Apulum” din Alba Iulia se va desfașura joi, 8 noiembrie. Pentru titlurile de Miss și Mister se vor lupta in acest an 5 perechi de boboci, proaspat intrați pe bancile liceului. Competitia se va desfasura pe scena Casei de Cultura a Studenților,…

- Festivalul Muzicii Romanești, organizat la Iași de peste patru decenii de Filarmonica Moldova și Universitatea Naționala de Arte George Enescu, este primul festival dedicat in intregime muzicii autohtone, reușind sa creeze un cadru adecvat de afirmare locala și naționala a tinerilor compozitori, interpreți…

- Aceștia au participat la Festivalul de Teatru Scurt de la Oradea. Și n-au mers degeaba, asta pentru ca s-au intors premiați: „Premiul pentru cel mai bun actor” i-a fost acordat lui Ovidiu Ghinița, pentru rolul Andre, in spectacolul “Tatal”, regizat de Radu Iacoban. Pentru scenografia aceluiași…

- Sub genericul ,,Citește și da mai departe!”, joi 13 septembrie 2018, la casuța Bibliotecii Urbane amplasata in Parcul Central al orașului, in fața Casei de Cultura a Studenților, a avut loc un program de animație pentru copii organizat de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba. Dotarea mini-bibliotecii…

- Tineri interpreți clujeni, dar și din alte zone ale țarii, alaturi de dansatori, vor evolua joi, 27 septembrie 2018, de la ora 18.00, pe scena Casei de Cultura a Studenților din Cluj-Napoca, intr-un spectacol extraordinar, dedicat muzicii și jocului popular romanesc. Intitulat ,,Toamna cand cad brumele”,…