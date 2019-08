Festivalul Mării debutează cu revenirea velierului Mircea în Portul Constanţa, la finalul voiajului ce-i marchează a 80 aniversare Potrivit sursei citate, Festivalului Marii, lansat pe 15 august 1902, la Constanta, este marcat si in alte cinci orase ale tarii ( Mangalia, Tulcea, Braila, Galati si Bucuresti) unde sunt organizate evenimente si activitati dedicate implinirii a 80 de ani de la intrarea in serviciul Marinei Militare a N. S. Mircea, istoricul velier primind titlul, recent, de Ambasador onorific in serviciul Romaniei.



