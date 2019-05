Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 17 mai, intre orele 18,00-23,00, Grupul Local de Tineret "Aripi in Europa" din Falticeni organizeaza, in Parcul Prefecturii din vecinatatea Muzeului de Arta "Ion Irimescu", a treia editie a Festivalului Luminii. In cadrul evenimentului toti participantii vor avea ...

- Programele de formare profesionala care ne sunt puse in prezent la dispoziție se dovedesc instrumente eficiente de lucru, care ajuta la fixarea informațiilor necesare, atunci cand ne simțim pregatiți sa ne orientam spre anumite domenii de pe piața muncii, de la a scrie un CV și pana la a ști cum sa…

- Ambasada Suediei din București face din nou valuri pe Facebook. Marți, de ziua SRI, Ambasada Suediei din Bucuresti / Sveriges ambassad i Bukarest a transmis o urare pentru SRI – Serviciul Roman de Informații, devenita rapid virala. Pe imaginea simpla, pe care se afla antetul ambasadei și logo-ul SRI,…

- Decernarea premiilor Gopo 2019 a starnit discuții dintre cele mai aprinse. Totul dupa ce, in timpul evenimentului, pe scena Teatrului Național din București a urcat trupa Kana Jambe inființata de manelistul Dan Bursuc. Aceasta și-a inceput show-ul cu o reintrepretare a piesei ”Bohemian Rapsody”, a trupei…

- O fotografie cu pista de biciclete din Bucuresti,de langa Palatul Parlamentului, a fost publicata pe reteaua sociala Reddit si a devenit, in scurt timp, cea mai populara din sectiunea „Europa”. „Ala e cumva un copac? Simțurile mele olandeze mi-au dat incredere oarba in pistele pentru bicicliști”, „Ca…

- Cea mai scumpa categorie de bilete, cea de 399RON, la concertul Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de la București a fost epuizata, anunța organizatorii intr-un comunicat transmis Virgin Radio Romania. Așadar, cei care nu au reușit inca sa iși cumpere bilet trebuie sa sa grabeasca, deoarece mai sunt disponibile…

- Ecaterina Andronescu vine cu idei noi pentru elevi. De data asta planurile ii urmaresc direct pe cei din București. Ministrul educatiei a fost la o intalnire cu primarul general Gabriela Firea, iar la final a povestii ca se gandește la o formula prin care nu toate școlile sa inceapa programul la ora…

- „Pe 15 martie, maseuzele din saloanele unui club din București iși invita clienții sa stea in plus 15 minute gratuit, incepand cu ora 15, timp in care sa discute cu ei despre autostrazi sau despre alte subiecte. Asta pentru ca, in acest interval, ele iși vor suspenda activitatea de baza” – se arata…