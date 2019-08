Festivalul Kult Fest, o reuşită ■ la cea de-a IV-a editie au participat mii de romascani si oaspeti din alte orase ■ pentru buna desfasurare a evenimentului au lucrat 200 de voluntari ■ Timp de trei zile, pe stadionul Moldova, s-a desfasurat in week-end cea de a IV-a editie a unui festival care si-a propus sa aseze Romanul pe harta […] Articolul Festivalul Kult Fest, o reusita apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

- In zilele de 2, 3 si 4 august, la Roman Value Center se va desfasura manifestarea Romanul sarbatoreste romaneste, ce consta in organizarea unui festival de traditii si obiceiuri. Tot ceea ce tine de eveniment este in parcarea noului centru comercial si are ca scop promovarea produselor traditionale…

- ■ valoarea investitiei realizate din bugetul local se ridica la suma de 100.000 de lei ■ pista poate fi folosita, gratuit, de iubitorii de miscare ■ Primarul Lucian Micu, alaturi de sotie si de alti 18 romascani iubitori de sport, a inaugurat miercuri, dis de dimineata, pista cu zgura realizata la stadionul…

- ■ turneul de tenis ajuns la a X-a editie va debuta simbata, 29 iunie, de la ora 11.00 ■ peste 80 de copii vor participa la competitie ■ Ajuns la a zecea editie, turneul dotat cu trofeul Cupa Kym Star va fi onorat de prezenta unui nume de legenda al tenisului romanesc. Ilie Nastase, fost […] Articolul…

- ■ evenimentul va fi organizat intre 9 si 11 august pe Stadionul Moldova ■ programul a fost prezentat de reprezentantii organizatorilor si conducerea Primariei Roman ■ Pe stadionul Moldova din Roman se va desfasura in luna august cea de-a IV-a editie a festivalului Kult Fest. Programul manifestarilor…

- ■ echipa de fotbal feminin din Roman va evolua duminica pe stadionul Moldova, in meciul tur al barajului de promovare ■ adversara va fi gruparea Luceafarul Filiasi ■ „Ajuta-ne sa «spargem» impreuna barajul pentru Liga I !“ este apelul antrenorului Adelin Talmacel ■ Echipa de fotbal feminin Vulpitele…

- ■ in perioada 13-21 mai, s-au desfasurat nenumarate activitati cultural-artistice, stiintifice si sportive ■ timp de noua zile romascanii au participat la evenimentele incluse in calendarul festiv ■ „Romanul e un oras care mie imi este foarte drag si sint convins ca veti gasi si dumneavoastra foarte…

- ■ festivalul de datini, obiceiuri si traditii va avea loc pe 2 iunie, in comuna Ceahlau ■ este organizat de primaria din localitate, iar finantator este Ocolul Silvic Domeniul Hangu ■Domeniul Hangului, zona situata pe Valea Bistritei de aproape 500 de ani, se pregateste intens pentru organizarea primei…

- ■ la concurs au participat 55 de elevi din 16 judete ■ festivitatea de decernare a premiilor a avut loc miercuri, 15 mai ■ premiul I a fost cistigat de o talentata eleva a Colegiului National Fratii Buzesti din Craiova ■Concursul Dor de poezie, proiect didactic inscris in Calendarul National al Activitatilor…