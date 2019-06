Festivalul Internațional „Suflet Românesc”, la Prejmer Noua zile, aproape 30 de evenimente, invitați din toata țara. Sunt coordonatele cele de-a treia ediții a Festivalului Internațional „Suflet Romanesc”, care incepe astazi, la Prejmer. Organizatorii au pregatit un program ce include activitați pentru toate varstele.Bogdan Loredan, viceprimar Prejmer, a precizat ca unul dintre principalele momente de atracție este parada populara, unde vor participa peste 500 de persoane, iar comercianții au pregatit multe surprize. Bineințeles, nu vor lipsi vestitele clatite din Prejmer, Festivalul va incepe la Biserica Sf. Petru și Pavel din Prejmer, unde va fi… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de spectatori au fost, duminica seara, martorii unei demonstratii de maiestrie, culoare si imaginatie oferite de francezii de la Plasticiens Volants, care au transformat Piata Mare din centrul istoric al Sibiului intr-un imens ''atelier'' al lui Leonardo da Vinci, aratand…

- Concursuri, muzica, activitati sportive si distractie pentru toti copiii si tinerii din Centrul de Servicii Multifuncționale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului au avut loc joi, 30 mai, la Gura Humorului, cu ocazia zilei de 1 Iunie, Ziua Internationala a Copilului. La Sala ...

- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Salaj marcheaza astazi – 31 mai, prin diferite activitați, ”Ziua Mondiala fara Tutun”. Potrivit coordonatorului CPECA Salaj, Valer Merce, la nivel local vor avea loc activitati de informare, sensibilizare si constientizare in mediul scolar…

- Ziua Europei se sarbatorește in fiecare an in data de 9 mai, iar anul acesta Primaria Municipiului Timișoara a anunțat un program plin de activitați ce se vor desfașura in Piața Libertații, dar și in Piața Sfantul Gheorghe! Punctul culminant va fi concertul de la 19.30, unde, pe scena din…

- Aproximativ 140 de copii de la Așezamantul social „Sfantul Mucenic Ciprian” Ocna Mureș, Centrul de zi pentru copii „Sfantul Ierarh Nectarie” Vama Seaca si ... The post FOTO: Activitati sportive si jocuri interactive pentru copiii din Ocna Mures si Vama Seaca appeared first on Ziarul Unirea .

- In planul sau de evenimente pentru anul 2019, Centrul EUROPE DIRECT Targoviste din cadrul Bibliotecii Judetene “Ion Heliade Radulescu” Dambovita Post-ul Centrul Europe Direct Targoviște organizeaza activitați dedicate Zilei Europei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Zeci de copii si tineri au invatat sa incondeieze oua, la sfarsitul saptamanii trecute, la Centrul pentru Sustinerea Traditiilor Bucovinene, unde s-a organizat un atelier de incondeiat oua. Actiunea face parte din Proiectul "Festivalul Oualor Incondeiate" al Asociatiei Culturale ...

- Un atelier de restaurare si conservare a operei scriitorului Ernest Hemingway s-a deschis sambata in Cuba, evidentiind un domeniu de cooperare cu Statele Unite in contextul unei noi raciri a relatiilor bilaterale dintre cei doi fosti inamici din timpul Razboiului Rece, relateaza Reuters. Hemingway,…