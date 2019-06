Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 22 iunie, credinciosii intra in postul Sfintilor Petru si Pavel, care dureaza pana pe 29 iunie. Cele 7 zile de interdictii de anul acesta sunt cunoscute in popor si sub denumirea de Postul Sanpetrului. Acesta este randuit de Biserica in cinstea celor doi apostoli si in amintirea obiceiului…

- Eveniment rutier pe DJ 205, pe raza localitatii buzoiene Ciobanoaia. Un barbat de 47 de ani din comuna Merei, care se deplasa pe bicicleta, a fost acrosat de un autoturism condus de un barbat de 35 de ani din comuna Magura.

- Pe parcursul a doua zile, comuna Ulmi a imbracat straie de sarbatoare. Ministrul Rovana Plumb, presedintele PSD Dambovita si numarul unu pe lista PSD la alegerile europarlamentare, a ales sa mearga in duminica Floriilor, a doua zi de sarbatoare in comuna Ulmi , sa stea de vorba cu cetatenii. Ministrul…

- Cetațenii comunei gorjene Branești se pregatesc de sarbatoare. In zilele de 3 și 4 mai, administrația locala va organiza cea de-a XV-a ediție a Zilelor Comunei. Cea mai mare parte a activitaților se va desfașura pe terenul de sport din Capu Dea...

- Duminica, 21 aprilie 2019, incepand cu orele 11:00, la situl arheologic situat langa Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta" are loc evenimentul istoric organizat de Arhiepiscopia Tomisului in colaborare cu autoritatile locale: lansarea unei colectii de 100 o suta de…

- ''Regret ca acest eveniment important a fost transformat de catre președintele Romaniei intr-un eveniment de campanie electorala. Imi cer scuze eu, prim-ministrul Romaniei, tuturor celor care astazi se așteptau la o ședința solemna dedicata acestui eveniment major'', a afirmat Viorica Dancila.