Stiri pe aceeasi tema

- Horațiu Cherecheș, coregraf al Teatrului Național de Opera și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj în care arata condițiile în care trupa de balet a instituției lucreaza, scrie adevarul.ro. Nemulțumirea acestuia pleaca de la lipsa…

- Vremea se va mentine calda in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu unele innorari si izolat ploi slabe, indeosebi in zonele montane si in partea de sud-est a teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 24 si 30 de grade, iar cele minime intre 9 si 19 grade,…

- Pesta porcina a fost semnalata și la o ferma cu 23.000 de porci in Constanța. Ferma afectata de virusul pestei porcine africane este Crinsuin SA din Pecineaga. Oficialii Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au depistat inca trei noi focare și in gospodarii individuale…

- Pegas, unul dintre cele mai cunoscute branduri de biciclete din Romania, se extinde la nivel internațional, iar produsele sale vor fi disponibile pe Amazon, cel mai mare retailer online din lume. ”Pe langa partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia și Polonia, Amazon ofera…

- Pegas va beneficia de partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia si Polonia. Amazon ofera acces la intreaga piata europeana, iar implementarea unui proiect de succes va fi urmat de extinderea in Statele Unite ale Americii. „Am facut teste in primele 6 luni si cererea pe…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 645, acestea fiind active in opt judete din nord-vestul si sud-estul tarii, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). "In perioada 1 ianuarie - 10 august…

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- Ziua de vineri, 03 august, a marcat in acest an, in municipiul Medgidia, somptuoasa incheiere a celei de-a XV-a ediții a Taberei Internaționale de Pictura ”Lucian Grigorescu”. Ceremonia de incheiere a activitaților plastice s-a desfașurat intr-un cadru de tip urban, in zona platoului din Parcul 1 Mai,…