Stiri pe aceeasi tema

- Tema festivalului internațional de reconstituire istorica de la Brașov, la ediția a III-a, in anul 2018, va fi Centenarul Armistițiului Primului Razboi Mondial. Festivalul este organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov. Partenerii ediției 2018 sunt Asociația ,,6 Dorobanți”, Consiliul Județean Brașov,…

- Urmeaza 10 zile pline cu spectacole, surprize și tot felul de manifestari. Cea de-a 29-a editie a Festivalului International de Dramaturgie Contemporana, va avea loc in perioada 2 - 11 noiembrie 2018 și este organizata de Teatrul „Sica Alexandrescu” Brasov. Succesul ediției de anul trecut…

- „Caravana cu Jocuri” revine in Brașov cu ocazia Salonului de Carte Bookfest 2018, ce va avea loc la Aula Universitatii Transilvania in perioada 18 - 21 octombrie 2018. „Pentru ca avem imaginație și inițiativa, pentru ca ne place sa descoperim noi teritorii, sa ne largim spațiul de joaca,…

- Festivalul de Opera, Opereta si Balet, editia a XVI-a, debuteaza sambata, 6 octombrie 2018, cu cel mai nou spectacol al Operei Brasov, o lucrare romaneasca indragita si populara - „Crai Nou” - de Ciprian Porumbescu, pe textul piesei poetului Vasile Alecsandri. Brasovul este indisolubil…

- La Iasi incepe, astazi, Festivalul International de Teatru pentru Publicul Tanar, manifestare care a ajuns la a 11-a editie. Directorul Teatrului „Luceafarul” din Iasi, Ioan Holban, a precizat ca pentru prima data la festival vin trupe din Asia, Africa si America de Sud. In total, la Iasi, vor sustine…

- Iubitorii muzicii sunt asteptati, in week-end, la Festivalul International de Muzica Cristian, eveniment ajuns la editia a V-a. Duminica, 2 septembrie 2018, incepand cu ora 18.00, in Biserica Evanghelica din Cristian vor rasuna acorduri dedicate in exclusivitate creatiilor nemuritoare…

- Fundația Culturala JAZZ FESTIVALS & EVENTS, in parteneriat cu Compania de Administrare a Domeniului Bran, organizeaza in perioada 24-26 august 2018, a VI-a ediție a FESTIVALULUI JAZZ AT BRAN CASTLE, care se va desfașura in incinta curții interioare a Castelului Bran și in Biserica Evanghelica…

- Incepand de astazi, Piața Sfatului va fi transformata pentru a face loc amplasamentelor in organizarea Festivalului Cerbul de Aur 2018. Timp de aproximativ o luna vor disparea terasele pentru a face loc scenei, tribunelor, cablurilor electrice, instalațiilor de sunet și lumini, schelelor pentru transmisia…