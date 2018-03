Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanța Vaslui a USR și-a asumat o obligație morala: sa puna la punct in acest an detaliile organizatorice pentru lansarea la finele lui 2018, anul centenarului Marii Uniri, a concursului național de critica și istorie literara ”Nicolae Milescu Spatarul”. Zestrea culturala a județului s-ar putea…

- Festivalul international de poezie “Zilele Nichita Stanescu”, editia a XII-a, 22 martie – 15 aprilie 2018, eveniment prins in calendarul activitaților dedicate sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, se va desfașura și in orașul de pe malul Borcei, la inițiativa Primariei Municipiului Calarași in parteneriat…

- Vineri, 16 martie 2018, s-a incheiat perioada in care entitațile non-profit - organizații, asociații și fundații neguvernamentale fara scop lucrativ, precum și entitațile publice care implementeaza programe și proiecte din sfera tineretului și activitaților socio-educaționale, a sportului, culturii…

- Grupul KMG International (KMGI), fostul Grup Rompetrol, controlat de grupul kazah de stat KazMunayGas, a inregistrat anul trecut rezultate si operatiuni record, in linie cu evolutia pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare si crestere…

- Federatia Spaniola de Rugby (FER) a anuntat ca va depune o reclamatie la Rugby Europe pentru a se analiza arbitrajul lui Vlad Iordachescu la meciul dintre echipa Spaniei si cea a Belgiei, scor 18-10 pentru belgieni, rezultat de care a beneficiat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala.“FER…

- Americanii sunt interesati de orasul de pe malul Borcei. Excelentei Sa Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, a fost vineri, in vizita la Calarasi. Acesta s-a intalnit cu primarul orasului si au discutat posibilitatile de investitii, dar si despre consolidarea securitatii in zona.

- Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Romania organizeaza, in parteneriat cu Universitatea Nationala de Arte „George Enescu” din Iași și Academia de Muzica, Teatru si Arte plastice din Chișinau, simpozionul de muzicologie cu tema Muzica și muzicieni in anul Centenarului Marii Uniri (1918–2018).…

- „Un spectacol de muzica populara cum nu s-a mai vazut in Romania”. Așa a prezentat primarul Constantin Toma spectacolul folcloric „Din suflet romanesc”, care va avea loc sambata, 17 martie, de la ora 17,00, la Sala Sporturilor din Buzau. Evenimentul va reuni pe aceeași scena unele dintre cele mai mari…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila l-a primit astazi, 14 martie, pe Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Discuțiile au oferit prilejul unui amplu schimb de opinii privind stadiul și perspectivele cooperarii politico-diplomatice bilaterale,…

- Reprezentantii societatii civile din Iasi anunta continuarea protestelor fata de tergiversarea proiectului autostrazii Iasi-Targu Mures, urmand sa fie organizat un mars motorizat din Moldova catre Bucuresti. Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica,…

- Romania are nevoie de o strategie nationala in domeniul culturii si, de aceasta, se va ocupa Senatul Culturii. Noul organism are in grija si toate evenimentele din acest an dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri.

- Guvernul va aproba, in regim de urgenta, o serie de masuri pentru pregatirea si participarea Romaniei ca invitat de onoare la Festivalul international de arta ''Europalia 2019'' si pentru desfasurarea sezonului cultural Romania - Franta 2018 - 2019, a declarat premierul Viorica Dancila,…

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar ...

- Deputat PNL de Alba, Florin Roman: ”PSD a ramas reptent la educație!” – declarație politica • In anul Centenarului Marii Uniri, PSD se pregatește sa inchida total sau parțial, sa comaseze, circa 1000 de școli și gradinițe in Romania. La Alba, in Capitala Marii Uniri, PSD inchide 44 de școli. • PSD se…

- Fara doar și poate Radu F Constantinescu continua sa fie unul dintre cei mai citiți bloggeri din Romania. Cu o activitate de peste 10 ani, timp in care a scris despre problemele amoroase atat ale femeilor cat ale și barbaților, Radu F Constantinescu fuge de titulatura de „psiholog”. Ani la randul Radu…

- Concursul international de matematica in limbi straine (engleza, germana, spaniola, italiana), aflat la cea de a XV-a editie in Romania si la a XXVIII-a editie in lume, aliniaza la start elevi din peste 35 de tari pentru a favoriza interesul pentru studiul matematicii, munca in echipa, participarea…

- Cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, "Fotbal infinit", care a fost prezentat in premiera mondiala la Festivalul de la Berlin 2018, unde s-a bucurat de aprecierile criticilor, intra in cinematografele din Romania pe 9 martie, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- "Romania, 100 de ani de conștiința naționala și credința creștina" este numele proiectului dedicat Centenarului Marii Uniri și realizat de Alianța Evanghelica din Romania in parteneriat cu Centrul Creștin București.

- O noua ediție de succes a acestui concurs s-a desfașurat la Salina Turda. Au raspuns invitației Salinei in calitate de parteneri Arcașii Romanei, Beretele Verzi și compania BEAWPAW Romania. Aproximativ 80 de adulti si 15 copii si-au aratat indemanarea arcaseasca in doua runde de tragere pe cele 12 tinte…

- Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc, Revista „Insemnari Bucovinene" in parteneriat cu Colegiul Național „Dragoș Voda" organizeaza joi, 1 martie a.c., la ora 11.00, in sala de festivitați a colegiului național din Campulung Moldovenesc, Festivalul - concurs de ...

- Cat platesc Primaria si Consiliul Judetean pentru Olimpiada Internationala de Matematica Cluj-Napoca gazduieste in 2018, in premiera, Olimpiada Internaționala de Matematica. Consiliul Judetean si Primaria aloca 725.000 de lei (155.000 euro, n.red) pentru organizarea competitiei ce se va desfasura,…

- Aproximativ 150 de elevi din clasele I-IV de la una dintre cele mai mari școli din Timișoara vor invața in containere, in curtea școlii. Este vorba despre construcții modulare care arata, din exterior, ca niște containere de muncitori, insa in interior sunt mai moderne decat multe sali de clasa din…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni și Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii al Republicii Moldova, alaturi de Uniunea Muzicienilor din Moldova și Primaria Municipiului Chișinau organizeaza in perioda de 23-25 februarie 2018 la Filarmonica Naționala „Serghei Lunchevici”,…

- Romania a inregistrat in primele 10 luni din 2017 un excedent de 1,33 miliarde euro in comertul international cu mobila si parti ale acesteia, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule președinte, asistati si dumneavoastra, alaturi de ceilalti aradeni, la adevarate „tiruri” verbale ale reprezentantilor PSD si PNL Arad pe seama bugetului Aradului. Cum vede, ca parte neutra, Asociatia pentru Reforma Civica si Democratie situatia? Samuel Caba. Ce se vede: administratia…

- Misiunea Permanenta a Romaniei la Organizația Națiunilor Unite și Agenția Naționala de Presa AGERPRES, organizeaza in perioada 12-23 februarie 2018, la sediul ONU din New York, expoziția de fotografie Romania: Evoluție, realizata in seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri. Expoziția…

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Delegatia Romaniei prezenta saptamana trecuta la turneul international de box, categioria A, desfasurat la Debrecen (Ungaria), l-a avut in componenta si pe zalauanul Viorel Plosca, unul dintre cei mai renumiti arbitri de box din tara. Romania a avut trei sportivi reprezentanti la acest turneu, iar cel…

- Tema din acest an a concursului este „prietenia", iar lucrarile vor fi jurizate de catre membri ai Uniunii Scriitorilor din Romania si de catre profesori de limba si literatura romana care au competente recunoscute in domeniu. Perioada de inscriere la concurs a inceput inca de pe 1 februarie, participantii…

- REWE Romania lanseaza campania „100 de ani de Romania” dedicata Centenarului Marii Uniri, continuarea fireasca a conceptului „de Romania”, lansat anul trecut. Cu aceasta ocazie, compania a inițiat republicarea carții „Dictatura Gastronomica” de Constantin Bacalbașa, intr-o prima ediție ilustrata de…

- A doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja NEVERSEA…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- La Mizil se desfașoara astazi festivitatea de premiere a Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama “Romeo și Julieta la Mizil”. La eveniment sunt așteptați atat autorii care au fost cel mai bine clasați la concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din țara, dar si din Republica…

- Petre Apostol In aceasta seara, de la ora 17:00, la Hotel Central din Ploiesti, va avea loc o lectie deschisa de sah, sustinuta de catre marele maestru international Vlad Jianu. Evenimentul este organizat de Asociatia Judeteana de Sah Prahova, prin intermediul presedintelui Constantin Turlea. In varsta…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Pasul Tihuta, una dintre cele mai pitoresti zone din Romania, gazduieste in acest weekend un concurs de atelaje trase de caini. In spatele competitiei se afla un preot romano-catolic, care anul trecut a obtinut titlul de campion mondial la acest sport.

- Clubul Sportiv Sleddog Bistrita-Nasaud, singurul de profil din tara, organizeaza la acest sfarsit de saptamana, in Pasul Tihuta, cea de-a doua editie a concursului international de atelaje canine "Drumul Romanilor", la care s-au inscris competitori din sapte tari, alaturi de cainii lor nordici.…

- Biblioteca Judeteana “Ionita Scipione Badescu” Salaj a lansat luni, 15 ianuarie, de Ziua Nationala a Culturii, o invitatie la cunoastere, meditatie, imaginatie si creativitate, materializata intr-un concurs national de creatie litarara: “Romania la 100+100”. “In 2018 suntem chemati sa recitim paginile…

- O echipa formata din patru elevi inscrisi la Colegiul National Banatean din Timisoara s-a clasat, vineri, pe locul al doilea in finala unui concurs international organizat de NASA din Boston, SUA, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In zilele de 14 si 15 ianuarie 2018, Consiliul Judetean Suceava, Centrul Cultural Bucovina si Societatea Scriitorilor Bucovineni, in colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania, Teatrul Municipal „Matei Visniec" Suceava, Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Colegiul Tehnic ...

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020, a anuntat miercuri seara șeful executivului.

- In anul Centenarului Marii Uniri, autonomia maghiara agita si mai mult apele. In cadrul unui interviu, Cozmin Gusa ii da cap in cap pe presedintii PSD si ALDE: Liviu Dragnea, respectiv Calin Popescu-Tariceanu. Consultantul politic are motive de ingrijorare in legatura cu mutarea facuta astazi de catre…

- Biblioteca Judeean &bdquoPanait Istrati&rdquo în parteneriat cu Liceul Pedagogic &ldquoD.P. Perpessicius&rdquo i Liceul Teoretic &bdquoPanait Cerna&rdquo organizeaz Concursul naional de creaie plastic i literar &bdquoMetafor i culoare în zi de srbtoare&rdquo ediia a VIIIa 2018. Tema concur...

- Un document, din 1917, publicat in lucrarea „Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri” a istoricului Bogdan Bucur, contine un nume rasunator din literatura romaneasca: Slavici Ioan. Acest document contine 4 dosare ce au fost studiate de autor, dosarele fiind despre spioni si suspecti de spionaj in favoarea…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, duminica, pe Facebook, ca indiferent de raportarile personale ale fiecarui roman, Romania trebuie sa insemne mai mult decat sau , decat sau , iar fiecare roman sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup. ”Dragi romani,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Sarbatorile de iarna se incheie pe malul Borcei cu un spectacol de doua ore organizat an noaptea de Revelion de catre autoritatile locale. Primaria Municipiului Calarasi invita cetatenii sa petreaca Revelionul 2018 in aer liber, in centrul orasului.