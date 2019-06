Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a primit trofeul de campioana mondiala pe anul 2018 din partea Federatiei Internationale de Tenis (ITF), marti seara, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Paris, unde are loc al doilea turneu de Mare Slem al anului. Halep a fost recompensata…

- Cele mai bune opt echipe din țara la nivelul junioarelor II iși vor da intalnire la Cisnadie, in perioada 5-9 iunie, acolo unde va avea loc turneul final Valoare. Cele opt echipe sunt imparțite in doua grupe, primele doua clasate urmand sa se califice in semifinale, celelalte doua jucand pentru clasament.…

- Preasfintitul Parinte TIMOTEI Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Satmarului, a participat azi, 30 mai 2019 la Catedrala Episcopala din Baia Mare, la intalnirea la doua decenii de le absolvire a generatiei 1999. ​Intalnirea a inceput cu Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie pe care…

- Un grav accident a avut loc azi noapte pe strada Baia Mare din Dej. Trei persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod. Accidentul a avut loc puțin dupa ora 1.00. Din primele informații, șoferul unui autoturism inmatriculat in județul Bistrița Nasaud, din motive necunoscute…

- Primaria Municipiului Baia Mare anunta organizarea concursului pentru ocuparea pe perioada deteminata a unui post contractual vacant de medic dentist, timp parțial 4 ore/zi, din cadrul Proiectului „Standarde pentru Baia Mare – incluziune și integrare fӑrӑ discriminare” – POCU/18/4/1/101688 depus in…

- Concert extraordinar la Biblioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu Iasi, cu laureații Concursului Internațional de Canto „Georges Enesco” din Paris in cadrul Turneului VOCI PENTRU EUROPA Concertul extraordinar susținut de laureații Concursului Internațional de Canto „Georges Enesco” 2018 va alea…

- Institutul Cultural Roman a contribuit la Sezonul Romania-Franța cu 61 de evenimente, derulate in cadrul a 33 de proiecte, intr-un demers unic de diplomație culturala, in perioada 27 noiembrie 2018 - 16 aprilie 2019. Teatru, dans, muzica, cinema, literatura, arte vizuale, expoziții, dezbateri au fost…

- Turneul Final al Campionatului European de Beach Handball se desfașoara anul acesta in Baia Mare in perioada 6-9 iunie. Handbalul pe plaja de la munte revine in Centrul Vechi al orașului pentru a gazdui cea mai importanta competiție continentala intercluburi a anului. Clubul Sportiv Marta a obținut…