Festivalul Internațional de Film Transilvania își deschide porțile astăzi la Sibiu Parking, cel mai nou lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, va da startul evenimentului joi seara, de la ora 19:00, in Sala Mare a Centrului Cultural „Ion Besoiu”. Aproximativ 40 de proiecții sunt programate pana duminica, 30 iunie, și numeroși cineaști romani vor fi prezenți la intalnirile cu publicul gazduite in spațiile partenere. Prima zi de TIFF Sibiu aduce pe marile ecrane, de la ora 22:00, intr-unul din noile spații de proiecție din program – Piața Habermann / Habermann Markt– o comedie semnata de Paolo Virzi, Nopți magice / Notti Magiche. Trei scenariști suspectați de uciderea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

