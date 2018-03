Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional de Film Cinepolitica, singurul festival din Europa Centrala și de Est dedicat filmului politic, revine intre 18 și 22 aprilie, la București. Dedicat filmelor cu tematica predominant politica, lungmetraje, filme de fictiune sau documentare, reunite sub sloganul „Not so politically…

- Autor: Adrian NASTASE Pe16 martie, s-au implinit 136 de ani de la nasterea lui Nicolae Titulescu, cel care, in cartea sa testamentara, „Politica externa a Romaniei” (republicata recent de Fundatia noastra) scria, in 1937: „Isi poate oare permite Romania luxul unei politici ostile fata de de marele…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache – discuții privind o posibila infrațire intre Washington și Sectorul 1 Educația și infrastructura, alte subiecte abordate in cadrul intalnirii cu doamna viceprimar al orașului Washington, Ahnna Smith In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Statele…

- („Rondelul meu”) „Cand am fost ura am fost mare, Dar, astazi, cu desavarșire Sunt mare, ca ma simt iubire, Sunt mare, caci ma simt uitare. Ești mare cand n-ai indurare, Dar te ridici mai sus de fire Cand ți-este inima iubire, Cand ți-este sufletul iertare. Știu: toate sunt o-ndurerare, Prin viața trecem…

- Unde poți vedea filmul „Ordinul divin”, un lungmetraj multipremiat? Filmul ruleaza in cinematografe din București și țara. Povestea unei femei dintr-un sat din Elveția care lupta in anii 70 pentru dreptul la vot este una universala și perfect aplicabila și societații actuale. In luna martie ne amintim…

- Turneul ArgEnTango Tradițional va ajunge pe 20 martie, in Lugoj, și pe 21, in Timișoara, dupa un periplu in mai multe orașe din Romania și Germania. Analia Selis, alaturi de ceilalți membri ai grupului ArgEnTango, violoncelistul Razvan Suma, pianistul Mariano Castro, bandoneonistul Omar Massa și violonistul…

- Presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei, a fost ales vicepresedinte al Comisiei de statistica a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul organizatiei internationale. Tudorel Andrei este absolvent al Academiei de Stiinte Economice din…

- Ioan Holender sustine o conferinta speciala a Festivalului International de Teatru de la Sibiu, pentru studentii Departamentului de Arta Teatrala al Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, vineri, 9 martie, de la ora 10:00, la studioul CAVAS din incinta Facultatii de Litere si Arte. Tema conferintei…

- Universitatea din București are cele mai bune performanțe la nivelul sistemului de invațamant superior romanesc - confirma, ca și in anul precedent, clasamentul Quacuarelly Symonds World University Rankings (QS) 2018, cel mai cunoscut ranking global al universitatilor in funcție de domeniile de studiu…

- Organizat de Uniunea Consulilor Onorifici din Romania La 3 martie 2018, la Hotelul International, Sala Ronda, a avut loc ,,Balul de primavara 2018’’ organizat de Uniunea Consulilor Onorifici din Romania, un eveniment de referinta al institutiei consulilor onorifici in Romania, ce a reunit, pe langa…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- A murit sotia lui Daniel Barbu. Violeta Barbu s a stins din viata luni dimineata. Violeta Barbu era istoric si filolog. "Dragi prieteni, va aduc la cunostinta ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele vesnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerati de aceasta veste prea trista, dar si insufletiti de…

- 2 martie 2018, Studioul Regional de Radio Iasi Profesor univ. dr. Mihaela Onofrei, Ordonator de credite al UAIC, Prof.univ.dr. Benone Pasarin, Prorector al USAMV, Prof. univ. dr. Florin Grigoras, Prorector al UAGE, Prof.univ.dr. Neculai Eugen Seghedin, Prorector al UTI, Conf.univ.dr. Mina Maria Rusu,…

- Universitatea din București implementeaza proiectul “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes”, un proiect de sprijin antreprenorial la care vor participa 378 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, respectiv din județele Prahova, Argeș, Dambovița,…

- Un interviu in exclusivitate cu Victor Ieronim Stoichița, printre primii in topul istoricilor de arta in lume. Profesor din anii ‘90 la Universitatea din Fribourg, Elveția, a fost invitat de curand sa fie timp de un an titularul Catedrei Europene de la College de France.

- Dorinta unui om de afaceri timisorean a prins contur acum patru ani si asa a aparut proiectul echipei de volei feminin Agroland. Initiativa s-a dezvoltat permanent, iar acum formatia aflata si sub umbrela Universitatii de Vest Timisoara se afla intre primele locuri ale campionatului.…

- Marele Steag al Uniunii Europene ajunge la Timișoara. Un steag al UE de 4 pe 7 metri va fi purtat miercuri in urbea de pe Bega și este adus din romani din diaspora, de la Zurich. Steagul instelat va ajunge la București, in 6 martie, dupa ce va fi purtat prin mai multe orașe din țara.

- In aceasta primavara, in perioada 17-18 martie, la Bucuresti, are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari, scoli de limbi straine…

- Luna ianuarie a fost una excelenta pentru investitiile straine in Timis. Conform datelor oficiale ale Registrului Comertului, in luna ianuarie au fost inmatriculate 33 de noi firme cu participare straina la capital. Acestea au un capital social de 297.862 euro, ceea ce a clasat judetul…

- Intalnirea autoarei cu publicul e programata in inima Cetații Alba Carolina pe 27 februarie 2018, la Cafeneaua Framm’s, la ora 18.30. Cartea cu care Maria Mazilu vine sa cucereasca cititorii din Alba Iulia are doua „chipuri”: pentru cei mici este o istorie cu talc despre trei pisoi abandonați si salvați…

- Ultimul weekend din aceasta iarna aduce un spectacol de sezon la Teatrul Gulliver. „Craiasa Zapezilor”, capodopera a marelui scriitor de basme pentru copii, Hans Christian Andersen, vine in aceasta duminica, 25 februarie 2018, de la ora 10:30, pe scena de la Gulliver.„Craiasa Zapezilor” este o incantatoare…

- Vrancenii care vor sa invețe cum sa iși dezvolte o afacere și chiar sa primeasca fonduri nerambursabile pentru ideea lor se pot inscrie la cursurile de antreprenoriat realizate prin proiectul „DREAM - Dezvoltare Regionala prin Expertiza Antreprenoriala Multisectoriala”. Proiectul…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Meciul a fost foarte echilibrat, fiecare dintre cele trei reprize incheindu-se la egalitate. Ryan Donato a deschis scorulm pentru SUA, iar inainte de finalul primei treimi cehii au egalat prin Kollar, jucatorul lui Habatovsk. In repriza secunda cehii au fost cei care…

- Catalin Constantin Zamfira, deputat PSD de Ilfov, a participat astazi, in calitate de membru și speaker, la Atelierul de lucru cu tema ”Stadiul actual și perspectivele in domeniul politicilor adresate promovarii coeziunii sociale in zona Marii Negre”, organizat la Palatul Parlamentului de Delegația…

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Festivalul International de Film de la Berlin da startul pe 15 februarie uneia dintre cele mai importante competiții de productii de film din intreaga lume. In ultimii anii, filmul romanesc s-a aflat la loc de cinste in cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Institutul…

- O declaratie comuna de elaborare a unui ghid de bune practici in managementul universitar, astfel incat sa fie evitata eventuala implicare politica a conducerii universitatilor, a fost semnata luni de rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, si rectorul Scolii Nationale de Studii Politice…

- Finalul lunii decembrie 2017, intr-o cafenea din Bucuresti. Un italian, fost patron al unui club de fotbal din Romania, ma interpeleaza: Domnu’ ziarist, cand vorbim si noi despre bitcoin, sa facem un articol? De ce? Pai, bat si eu bitcoin, bine, nu bitcoin, dar am si eu moneda mea. De la…

- Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” s-a alaturat joi, 1 februarie, evenimentului global “Ziua Internationala a Cititului Impreuna” (ZICI), printr-o activitate inedita – “Ce ZICI? Citim impreuna?” – al carei obiectiv a fost promovarea lecturii in randul elevilor, sensibilizarea acestora in legatura…

- Producatoarea Ada Solomon a primit, luni, premiul Initiativei Central Europeane (CEI), in valoare de 3.000 de euro, la Festivalul de Film de la Trieste. „Intr-o perioada de zece ani, Ada Solomon s-a afirmat ca unul dintre cei mai importanti producatori din Romania din prezent, sprijinind autori tineri…

- Lucian Sova este nascut la 31 mai 1960 si se afla la al doilea mandat de deputat.Primul mandat de deputat PSD l-a avut in perioada 2012-2016, cand a ocupat functia de secretar in cadrul comisiei pentru Transport si Infrastructura din cadrul Camerei Deputatilor, pe care o ocupa si in prezent.In…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata, astazi, la 25 ianuarie 2018. S-a nascut la 18 august 1916, in Bucuresti. In 1937 a devenit licentiat in istorie la Sorbona, iar in 1940 si-a luat doctoratul in drept la Paris. In 1987 a obtinut Diploma Institutului National de Limbi si Civilizatii Orientale…

- Reputatul istoric, eseist, filosof, jurnalist și diplomat, Neagu Djuvara, s-a stins din viața astazi, la varsta de 101 ani. Indragitul om de cultura a avut un trecut desprins parca dintr-un roman de aventuri. Neagu Djuvara a fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei. La…

- Istoric, diplomat, filozof, jurnalist și scriitor, Neagu Djuvara a incetat azi din viața, la varsta de 101 ani. Una dintre cele mai iubite și apreciate personalitați culturale din Romania, Neagu Djuvara s-a remarcat prin activitatea sa, prin eleganța și diplomație. Cariera lui se intinde pe cateva decenii…

- Istoricul Neagu Djuvara a incetat din viața. Istoricul și diplomatul Neagu Djuvara avea 101 ani. Istoricul s-a nascut la 18 august 1916, in București, intr-o familie de origine aromana așezata aici la sfarșitul secolului al XVIII-lea și care a dat țarii mai mulți oameni politici, diplomați și universitari.…

- Ziua Unirii Pincipatelor a fost marcata la Galati printr-un eveniment inedit, mai exact o suta de fete din Romania si Republica Moldova, costumate in ii, cu o vechime cuprinsa intre 70 si 140 de ani au defilat pe holul Universitatii ”Dunarea de Jos” numita si Sala Pasilor Pierduti. Astfel, au putut…

- Dinamo si Hajduk Split au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al jucatorului Steliano Filip. Mutarea s-a realizat pentru apoximativ 500.000 de euro, iar fostul capitan al ros-albilor va primi un salariu de 20.000 de euro lunar. "Nascut pe 15 mai 1994, la Buzau, Steliano Filip a…

- Romanii ies sambata in strada pentru a participa la un mega-protest antiguvernamental, iar presa din Occident acorda spatii ample acestor manifestatii. "O tara dezincrimineaza coruptia", scrie pe contul de Facebook The Guardian, care a publicat vineri un articol dedicat acestui eveniment.…

- Presa din Occident, cu ochii pe protestele din Romania Romanii ies, astazi, in strada, pentru a participa la un mega-protest antiguvernamental, iar presa din Occident acorda spatii ample acestor manifestatii. "O tara dezincrimineaza coruptia", scrie pe contul de Facebook The Guardian, care a publicat,…

- Un protest de amploare este organizat sambata in Capitala, la care sunt asteptati cel putin 15 mii de oameni din toata tara. Manifestantii din marile orase au pornit deja spre Bucuresti, informeaza Digi 24.Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii in strada. Mii de…

- Participantii la Conferinta Bucharest Model NATO, eveniment organizat la Palatul Parlamentului de catre Asociatia Bucharest Youth League, vor dezbate timp de patru zile rolul si activitatile NATO, precum si subiectele politice, economice si militare de actualitate de pe agenda Aliantei. Aflata la cea…

- Sora a mai sustinut doua conferinte la TNB, iar acum, la varsta de 101 ani, a optat pentru o intalnire inedita. Conferinta va incepe cu proiectia, in premiera, a unui film, un portret-documentar cu o durata de 45 minute, urmata de un dialog cu publicul. Conferinta „101. Dialog cu Mihai Sora"…

- „Cronica unui negustor de sange”, de Yu Hua, este titlul romanului ce va fi lansat astazi, de la ora 16, la Institutul Confucius Brasov, aflat in cladirea Rectoratului. Invitatele evenimentului sunt Luminita Balan, profesoara de limba si literatura chineza la Universitatea din Bucuresti, Denisa Comanescu,…

- Institutul Cultural Roman de la Varsovia marcheaza Ziua Culturii Nationale in Polonia prin doua evenimente adresate publicului polonez: prezentarea filmului Muzeul de la Sosea, in data de 17 ianuarie, si o expozitie de fotografie in aer liber, dedicata marelui compozitor roman, George Enescu. Documentarul…

- In perioada 10-15 ianuarie a.c., are loc ediția a XXVIII-a a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu”. Deschiderea oficiala a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu” a avut loc joi, 11 ianuarie 2018, in sala „Virgil Ogașanu” a Palatului Culturii „Teodor Costescu” din…

- In ediția de marți, 9 ianuarie 2018, incepand cu orele 11,00, ELENA MATEESCU va vorbi despre anomaliile vremii și la ce sa ne așteptam pe viitor. Emisiunea in care va fi invitata ELENA MATEESCU va fi transmisa in format live video pe site-ul WWW.DCNEWS.RO și pe Facebook. ELENA MATEESCU…

- La doar 14 ani, Alexia Caruțașu este capitanul naționalei de cadete (U17) și joaca alaturi de vedete mondiale la CSM București. Fata lui Virgil Caruțașu (fostul capitan legendar al echipei de baschet Asesoft Ploiești) și al fostei baschetbaliste Andreea Caruțașu (jucatoare a echipei naționale) este…

- Abra s-a nascut in 1984, cand Adrian Schwartz-Dinu și Tucu Bleich au convenit sa transforme duo-ul „Adrian Dinu-Raul Dudnic“ in trupa. Dupa cateva schimbari de componența apare trio-ul Abra, in formula in care aceasta trupa avea sa devina consacrata: Adrian Schwartz-Dinu – chitara,…

- In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Xi’an, Institutul Confucius din cadrul Universitatii din Bucuresti a fost distins cu titlul de „Institut Confucius al Anului 2017”. Evenimentul s-a desfașurat sub egida celei de-a douasprezecea Conferinte Anuale a Institutelor Confucius, organizata de catre…

- Urologii Clujului, duși in serie la DIICOT. Alți patru medici, puși sub acuzare Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) București ii cerceteaza pe medicii Liviu Ghervan, Adrian Barbos, Cornel Burghelea și Adriana Milena Muntean, toți angajați la Institutul…