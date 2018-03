Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz in care un sofer din Suceava a prezentat un permis de conducere ucrainean, care este foarte probabil fals, a fost depistat de politistii de la Compartimentul Rutier Gura Humorului, in timpul unui control in trafic efectuat duminica seara, la Paltinoasa.In jurul orei 21.00, politistii au ...

- Scena Palatului National a fost zguduita aseara la propriu de piciorele iuti ale dansatorilor din ansamblul Joc. A fost ultimul spectacol din cadrul Festivalului International "Marțișor - 2018".Multi dintre spectatori nu au putut sta pe scaune.

- FALS…Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat care a prezentat autoritații vamale acte nereale pentru marfa transportata. Astfel, in data de 05 martie, in jurul orelor 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a…

- Regizorul mexican Guillermo del Toro, castigator a doua premii Oscar si cineastii spanioli Carlos Saura si Ventura Pons conduc lista invitatilor la Festivalul International de Film de la Guadalajara (FICG), care se va desfasura in perioada 9 - 16 martie, relateaza EFE. Presedintele FICG,…

- Sportivii Laura Coman si Alin Moldoveanu, legitimati la CS Dinamo, au obtinut, luni, medalia de argint in proba mixta de pusca 10 metri, la Cupa Mondiala de tir de la Guadalajara. Coman si Moldoveanu au ocupat locul doi cu un punctaj de 498,4, fiind depasiti doar de chinezii Xu Hong si Chen Keduo,…

- Cea de-a 52-a ediție a Festivalului Internațional "Marțișor", care aduna artiști de renume din țara și de peste hotare, a fost inaugurata aseara. In acest an, evenimentul este dedicat inscrierii martisorului in lista patrimoniului UNESCO.

- Pelicula lui Iosif Demian, realizata dupa cartea politista a lui Petre Salcudeanu, „Bunicul si o lacrima de fata“, este unul dintre cele mai originale filme in timpul „Epocii de Aur“. Considerat a fi un „rebut“ la Bucuresti, filmul „O lacrima de fata“ a fost selectionat in 1982 in cadrul sectiunii „Un…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii a prezentat astazi primarilor și președinților de raioane, in cadrul unei intruniri, organizata de Guvernul Republicii Moldova, porțiunile de drum care urmeaza a fi reparate in acest an.

- Laura Codruța Kovesi iși susține punctul de vedere in fața procurorilor CSM, dupa ce ministrul Justiției și-a prezentat raportul in ședința de astazi. „Am sa prezint punctul de vedere in legatura cu propunerea de recovare. (…). Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite, iar unele dintre ele nu…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a dezvaluit vineri ca cea mai grea parte atunci cand compune muzica sunt versurile care nu au fost scrise inainte, declaratie cu prilejul premierei unui documentar prezentat la Festivalul International de Film de la Berlin, informeaza NEWS.RO citand Reuters.Citeste…

- Ultimul weekend din aceasta iarna aduce un spectacol de sezon la Teatrul Gulliver. „Craiasa Zapezilor”, capodopera a marelui scriitor de basme pentru copii, Hans Christian Andersen, vine in aceasta duminica, 25 februarie 2018, de la ora 10:30, pe scena de la Gulliver.„Craiasa Zapezilor” este o incantatoare…

- "Revocarea este o chestiune de oportunitate politica..." Conducerea DNA face o treaba buna, a reiterat, vineri, președintele Klaus Iohannis, subliniind ca "ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi schimbe opinia". "Ce ne-a prezentat Tudorel Toader a fost lipsit de temeinicie. Nu a prezentat motive…

- Guvernul francez a prezentat in sedinta de miercuri un proiect de lege controversat in materie de azil si imigratie, transmite AFP. Proiectul, care prevede in special prelungirea duratei detentiei administrative si reducerea la sase luni a termenului de examinare a cererilor de azil, urmeaza…

- Exploatare comerciala a unei tragedii inca foarte sensibile sau o reamintire binevenita a faptului ca demonul este inca viu? Prima adaptare pentru marele ecran a dramei de pe insula Utoya ii divizeaza pe supravietuitorii acestui masacru din Norvegia anului 2011, in care au murit zeci de adolescenti,…

- Regizorul sud-coreean Kim Ki-duk a recunoscut la Festivalul International de Film de la Berlin ca a palmuit o actrita in 2013, in timpul filmarilor, asumandu-si responsabilitatea, dar fara sa regrete "absolut deloc" cele intamplate, sustinand ca faceau repetitii pentru a filma o scena, relateaza EFE.…

- Biletele la editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) vor fi cu cinci lei mai scumpe fata de editia de anul trecut, a anuntat luni, într-o conferinta de presa, presedintele festivalului, actorul Constantin Chiriac.

- Biletele la editia din acest an a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS) vor fi cu cinci lei mai scumpe fata de editia de anul trecut, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, presedintele festivalului, actorul Constantin Chiriac. "Este o corectie pe care am facut-o.…

- Moldindconbank și Mastercard au desemnat caștigatorii etapei a doua a promoției „Calatorește in lumea filmului” și caștigatorul premiului mare - Victoria Urechean, care va avea astfel posibilitatea sa mearga la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

- 68, acesta este numarul edițiilor la care a ajuns Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Așadar, in Germania, pana la 25 februarie, cand va avea loc ceremonia de premiere pe secțiuni, filme de pe intreg mapamondul, in cautarea succesului și a recunoașterii din partea lumii celei de a șaptea…

- Raportul privind rezultatul verificarilor facute cu privire la cazul politistului Eugen Stan si masurile adoptate la nivelul Politiei Romane care i-a fost prezentat fostului premier Mihai Tudose de catre seful demis al Politiei Romane, Bogdan Despescu, nu cuprinde informatii „intotdeauna coerente si…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- National Portrait Gallery a prezentat luni portretele fostului presedinte si primei doamne a SUA Barack si Michelle Obama, pictate de artistii Kehinde Wiley si, respectiv, Amy Sherald, relateaza online ziarul spaniol ABC. A trecut un an de cind au parasit Casa Blanca, dar Barack si Michelle Obama inca…

- Regizorul a trimis cosuri cu sampanie si caviar realizatorilor Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Jordan Peele si Paul Thomas Anderson, nominalizati la categoria cel mai bun regizor

- Creatorul de moda belgian Raf Simons a prezentat cu prilejul Saptamanii Modei de la New York o colectie masculina dedicata "barbatului tanar mereu in miscare", relateaza joi AFP. De la sfarsitul anului 2016, fostul director de creatie al casei Dior (2012-2015) a preluat conducerea artistica…

- Festivalul International de Film de la Berlin da startul pe 15 februarie uneia dintre cele mai importante competiții de productii de film din intreaga lume. In ultimii anii, filmul romanesc s-a aflat la loc de cinste in cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Institutul…

- Numeroase productii romanesti au fost selectate in aproape toate sectiunile importante ale celei de a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin, regizorul Calin Peter Netzer fiind ales membru al juriului care va desemna castigatorul premiului pentru cel mai bun film de debut. Romania…

- Desi unul dintre jurati i-a oferit 12 puncte piesei „King”, artistul n-a reusit sa se califice in finala de la Bucuresti. Ieri seara, Tavi Clonda a urcat plin de speranta pe scena Teatrului National din Craiova, prezentand publicului o piesa ritmata, cu mesaj, intitulata sugestiv „King”. De acasa, a…

- BERBEC: Temperamentul acestor nativi este unul dintre cele mai dificile. Cei din jurul lor ii suporta cu greu și daca nu li se face pe plac iese urat de fiecare data. TAUR: Taurii au un singur scop, sa se concentreze cat mai mult pe ei. Indiferent daca este vorba despre amor,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu s-a prezentat miercuri la sediul DIICOT, unde a declarat ca are dovezi care atesta faptul ca medicul Mihai Lucan a facut trafic cu organe la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. "Am adus astazi in fata procurorilor anti-mafia noi probe…

- TIFF reia Bursa Alex Leo Șerban, in valoare de 2.500 euro. Vezi regulamentul Festivalul Internațional de Film Transilvania reia, in acest an, Bursa Alex. Leo Șerban. Aflata la cea de-a patra ediție, aceasta inițiativa menita sa promoveze spiritul libertații de expresie, al profesionalismului…

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava a inregistrat, ieri, un numar record de pacienti in ambulatoriul de specialitate: pana la amiaza au fost circa 600 de pacienti la cabinetele medicilor specialisti din spital. Lor li s-au adaugat alti 71 de pacienti care s-au ...

- Directorul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), actorul Constantin Chiriac, va dialoga public, cu regizorul premiat la Festivalul de la Cannes, Cristian Mungiu, vineri, 26 ianuarie, aceasta intalnire fiind primul eveniment special din acest an, organizat de festivalul sibian.…

- Potrivit ICR Bruxelles, vor avea loc trei proiectii pentru fiecare pelicula (cu subtitrare in limba engleza), in competitia oficiala a festivalului, ce se va desfasura in perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2018. Lungmetrajele ”Pororoca” si ”Soldiers. Story from Ferentari”…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a prezentat astazi, in cadru ședinței operative cu responsabilii pe domenii ai MEI, prioritațile activitații instituției pentru urmatoarea perioada.

- In data de 20 ianuarie a.c., incepand cu ora 11:30, in municipiul Sighetu Marmatiei, Uniunea Ucrainenilor din Romania – Organizatia Judeteana Maramures, organizeaza editia a XXV-a, a „Festivalului International de Colinde, Datini si Obiceiuri de Iarna la Ucraineni”, manifestare la care se preconizeaza…

- Regizorul roman Corneliu Porumboiu va fi prezent la Festivalul International de Film de la Berlin cu filmul „Fotbal Infinit”, selectionat la sectiunea Forum, dupa cum anunta organizatorii evenimentului intr-un comunicat de presa.

- Ministerul Educației, Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova a premiat la Chisinau doisprezece creatori in domeniul literaturii, teatrului, muzicii, coregrafiei, cinematografiei, artelor plastice, biblioteconomiei, restaurarii, conservarii patrimoniului cultural si al muzeografiei, in cadrul Galei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Un tanar din Salistea s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o masina fara permis. Si nu doar atat. A prezentat politistilor care l-au oprit in trafic un permis de conducere fals, emis de autoritatile din Republica Moldova, pe alt nume. Potrivit IPJ Alba, in 11 ianuarie, in jurul orei 11.00, politistii…

- In perioada 10-15 ianuarie a.c., are loc ediția a XXVIII-a a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu”. Deschiderea oficiala a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu” a avut loc joi, 11 ianuarie 2018, in sala „Virgil Ogașanu” a Palatului Culturii „Teodor Costescu” din…

- Kia Niro EV Concept a fost prezentat in Las Vegas. Prototipul constructorului asiatic folosește un motor de peste 200 CP și promite o autonomie de 383 de kilometri. In același timp, Kia anunța ca pana in 2025 vom vedea 16 modele noi electrificate (electric, hibrid, hibrid plug-in).

- Pana pe 20 martie, tinerii pasionati de cinematografie se pot inscrie pentru participarea la cea de-a sasea editie a Festivalului International de Film „Super", un eveniment realizat integral de adolescenti.„Daca ai intre 14 si 19 ani si esti la liceu, trimite-ne filmul tau ...

- Cinefilii pot incepe deja sa lucreze la lista cu filme musai-de-vazut la TIFF. Ediția cu numarul 17 a Festivalului Internațional de Film Transilvania va avea loc intre 25 mai și 3 iunie, la Cluj. Primele zece titluri confirmate vin de la festivalurile de film de la Veneția și San Sebastian.

- Polițiștii de frontiera din punctul de trecere Leușeni au reținut un microbuz pentru care s-a prezentat certificatul de inmatriculare falsificat, ba mai mult acesta era reutilat fara acordul autoritaților de rigoare, noteaza NOI.md. Incidentul a avut loc in seara zilei de ieri, 4 ianuarie. Pentru efectuarea…

- Din noua generatie de absolventi ai scolilor de politie din tara, catre IPJ Olt au fost repartizati 14 agenti de politie. S-au afisat, intre timp, si rezultatele in urma testarii psihologice a candidatilor pentru Admiterea 2018.

- Scandalul artificial privind finantarea festivalului Amifran, izbucnit la mijlocul lunii octombrie, continua si in pragul sarbatorilor de iarna. Imediat dupa ce Florin Didilescu, organizatorul festivalului, s-a plans de faptul ca Amifranul a fost scos din calendarul evenimentelor culturale ale Centrului…

- Conducerea CJAS Dambovita in cadrul ultimei conferintei de presa a prezentat bilantul activitatii pe anul 2017. Niculina Sandu, director general al Casei de Sanatate Dambovita, a prezentat situatia la zi a contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale, dar si nivelul decontarilor realizate…