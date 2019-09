Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2019, buzoienii sunt invitati Festivalul International de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, primul eveniment dedicat exclusiv teatrului independent la Buzau. Spectacole de comedie, un eveniment special Focus Ion Baiesu, show-uri de improvizatie, spectacole…

- • Actori cunoscuți vor evolua timp de o saptamana pe scena Teatrului „G. Ciprian” Festivalul Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B, primul eveniment dedicat exclusiv teatrului independent la Buzau, a ajuns la cea de-a patra ediție, care se va desfașura in perioada 26 septembrie-2…

- Aplicatia Enescu Experience, prin care utilizatorii pot descoperi Festivalul International "George Enescu" si programele asociate, a fost lansata luni si este disponibila gratuit in Google Play si AppStore, potrivit news.ro.Aceasta arata cele mai apropiate evenimente legate de Festival de…

- Cea de-a 12-a editie a Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice, primul astfel de festival din Romania se va desfasura intre 23 si 30 august, la Muzeul Taranului Roman. In cele opt zile, vor fi puse in scena 30 de spectacole de teatru contemporan, performanceuri, spectacole de dans si concerte.

- A murit șeful de post din comuna Breaza, judetul Buzau. Mașina sa a fost izbita de un TIR, in județul Brașov. Nenorocirea s-a produs in aceasta dimineața, pe DN1, pe sensul de mers catre Brașov. Din masina in care au murit pe loc cei doi barbați, ocupanți ai locurilor din fața, a ramas doar un morman…

- Un apreciat medic stomatolog din Buzau a analizat fotografia in care apar dinții gasiți in butoiul in care se crede ca suspectul Gheorghe Dinca ar fi incinerat ramașițe umane. Sergiu Lazarev este aproape sigur ca sunt dinți umani, care ar putea proveni de la doua persoane. ”Din punctul meu de vedere,…

- Casa de vacanța a medicului Valentin Coleașa din Pleșcoi a fost sparta, hoții plecand cu seiful in care se afla o suma importanta de bani, documente și bijuterii, toate obiecte valoroase. Paguba se ridica la aproximativ 140.000 de lei. Furtul a fost sesizat Poliției marți dimineața iar de atunci oamenii…

- În cele 10 zile de festival, Turda va deveni un centru cultural și artistic dedicat tuturor formelor de arta, adunând la un loc artiști din țara și strainatate, totalizând peste 100 de evenimente, care vor fi prezentate în 15 locații din Turda și împrejurimi. Tema…