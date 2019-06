Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de lucrari realizate de studenți din Sibiu sunt expuse la Muzeul din Deva The post „COMUNICARE PRIN CULOARE”, O NOUA EXPOZIȚIE DE EXCEPȚIE appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Europa este alaturi de Romania in lupta impotriva coruptiei. Presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa comuna alaturi de presedintele Klaus Iohannis, Ludovic Orban si de europarlamentarul german Manfred Weber, sustinuta la Muzeul ASTRA,…

- „Aici, in Romania, oamenii pot conta pe un partid puternic, care este implicat la nivel european. Candidatii din PNL sunt parte din cea mai puternica familie din UE, din grupul PPE in PE, si, in comparatie cu celelalte doua partide, partidele aflate la guvernare in prezent in Romania, PPE este unit…

- Oficiali nemți se vor afla intr-o vizita de lucru la Petrila. Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza o delegație de afaceri in județul Hunedoara. In cadrul intalnirii cu autoritațile locale, se vor discuta eventualele posibilitați de colaborare pe teme ca formarea…

- *„Este o recunoaștere care consfințește eforturile pe care le-am facut de-a lungul timpului.” Maestrul Constantin Chiriac, minunat actor, director general al Naționalului sibian și președinte al celui mai important festival de artele spectacolului din Europa – Festivalul Internațional de Teatru de la…

- Maia Morgenstern a ramas in cinematografia mondiala drept interpreta unui rol onorant, dar extrem de solicitant și de greu, acela al Fecioarei Maria, in filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson in 2004. Portretizarea Mariei facute de Maia in filmul regizat de Mel Gibson despre ultimele 12…

- SARBATOARE: Muzeul ASTRA organizeaza luni, 8 aprilie, ora 13, o lecție deschisa cu elevi din municipiul si din județul Sibiu. Evenimentul este organziat pentru a marca, astfel, Ziua Internaționala a Rromilor, iar tema aleasa este una interesanta, anume… limba rromani. Read More...

- Muzeul ASTRA, da marți ghiers unuia dintre cele mai frumoase evenimente, pln de vraja și de talc: Olimpiada "Meșteșuguri Artistice Tradiționale", ediția a XXIV-a, faza locala (județul Sibiu). Read More...