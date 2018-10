„Festivalul – Horea în grumaz” în Târgu Lăpuș Duminica, 14 octombrie 2018, ora 14.00 va avea loc la „Festivalul – Horea in grumaz”, care va loc in cadrul Casei de Cultura Vasile Grigore Latiș Targu Lapuș. „Horea in grumaz e vie ca focul si aspra ca pamantul, neimpietrita, nemasurata, are suisuri si coborisuri: se aprinde, creste, arde si se stinge. Nu stii niciodata […] The post „Festivalul – Horea in grumaz” in Targu Lapuș appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul „Toamna Cugireana” a ajuns la XXI-a editie. Locuitorii orașului de la poalele Draganei s-au bucurat in primele doua zile de festival de evenimente pe gustul fiecarui cugirean. Startul zilelor de distracție din Cugir a fost dat vineri la Promenada culturala din fața Casei de Cultura, unde…

- Incepand cu 18 august, la Rozavlea va avea loc o mare sarbatoare. Primaria, Consiliul Local cu sprijin de la Consiliul Județean organizeaza zilele comunei. Festivalul „Roza-Rozalina” va avea loc intre 18 și 19 august și va fi un trial de distracție, gastronomie și sport. Manifestari cultural-artistice…

- Tulnicul din Apuseni rasuna in aceste zile in murmurul marii, pentru mii de spectatori, turiști din țara și strainatate, pe scena din fața Cazinoului din Eforie Sud. Aici se desfașoara Festivalul de Folclor „Cant și Joc pe Plai Dobrogean”, la care participa și Grupul de Tulnicarese „Moațele” al Ansamblului…

- Pentru ca Festivalul UNTOLD sa fie cu adevarat special, pe langa cei care au performat pe scena au pus umarul si niște oameni extrem de importanți aparținand instituțiilor statului. Anul acesta Unitatea Speciala de Aviație Cluj-Napoca a dat publicitații imagini din timpul zborilor efectuate de piloții…

- Iubitorii de placinte sunt asteptati duminica, 15 iulie, in satul Cigarleni, raionul Ialoveni, la Festivalul bucatelor traditionale „La vatra placintelor”. Evenimentul se va desfasura in curtea Casei de Cultura incepand cu ora 13.00, transmite IPN.

- Ansamblul folcloric de copii „Ciuleandra” al Casei de Cultura ”Pr. Ion Ionescu” Topoloveni danseaza in Praga. Ansamblul folcloric de copii ”Ciuleandra” al Casei de Cultura ”Pr. Ion Ionescu” Topoloveni participa in perioada 12 – 18 iulie la Festivalul ”Moonlight in Prague”, din Praga, Cehia. La acest…

- Duminica, 8 iulie, incepand cu orele 14:00, Primaria comunei Dumbravita organizeaza manifestarea cultural – artistica „Festivalul portului, cantecului si dansului de pe Fisculas”, manifestare la care se preconizeaza participarea unui numar insemnat de persoane, atat din localitate cat si din alte localitati.…

- Apostol a sustinut o conferinta de presa in cadrul careia a sintetizat activitatea desfasurata timp de 5 ani in calitate de manager, trecand in revista manifestarile culturale si renovarile efectuate. De asemenea, el a expus care au fost dificultatile intampinate pe parcursul lucrarilor de…