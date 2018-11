Dantura albă nu mai e la modă, ci dinţii coloraţi

Dantura de un alb imaculat este depăşită! O firmă de peste Ocean a lansat o nouă modă. Se poartă dinţii aurii sau în nuanţe pastelate şi nu e obligatoriu ... The post Dantura albă nu mai e la modă, ci dinţii coloraţi appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]