Incepand de joi, 8 Noiembrie, odata cu marea sarbatoare a Sfintilor Mihail si Gavril dam startul unui show gastronomic grandios in Parcul National! Va asteptam pana duminica la un adevarat OSPAT HAIDUCESC, o sarbatoare a mancarurilor traditionale, preparate ca la stanele de oi din munti.

O paine uriașa, de 10 metri, va fi pregatita astazi, in Parcul Național, situat langa Stadionul Național din Capitala. Cand va fi gata, bucataresele din satul Tocileni, județul Botoșani, o vor imparți tuturor celor prezenți in parc. „Pregatim Painea-Centenar, pe care o facem din 100 de cununi in forma…

A venit toamna, oficial, iar in farfurie merge de minune un papricaș cald, alaturi de un vin și muzica buna. Pe toate le veți gasi la Buziaș in luna octombrie, in doua zile de sarbatoare.

Zeci de agricultori, ciobani si mesteri populari se intalnesc in acest week-end in Parcul National din Bucuresti la Festivalul "Bun Must si Pastrama dupa Gust". Potrivit organizatorilor, la standurile amenajate in incinta parcului, pastrama frageda de oaie si mustul dulce vor fi vedetele…

Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa preia in administrare Parcul National, care se afla in jurul Arenei Naționale, pentru amenajarea de spatii de vizionare a meciurilor la Campionatul European de Fotbal din 2020. Pentru asta, PMB are nevoie de votul consilierilor, in ședința de joi, potrivit…

Incepand cu acest an, prima duminica a lui septembrie va gazdui, la Gradina de vara a Casei Nationale din sat, Festivalul "Ceaunul chisozean".

Tocanițe gustoase, cu ingrediente bine alese și cantarite, dar și multa voie buna ii așteapta pe pofticioși la finele saptamanii viitoare, la doi pași de Timișoara. La Ghiroda are loc a doua ediție a Festivalului Ceaunelor.