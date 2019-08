Stiri pe aceeasi tema

- Nicio noutate fața de anul trecut in clasament, reședința județului Caraș-Severin staționand și in 2019 pe poziția a 12-a. Sa fie doar o coincidența? Pentru ca daca ne luam dupa clasamentul principalilor investitori din Reșița, s-ar putea sa avem semne de intrebare asupra acurateții acestui…

- Accidentul a avut loc joi seara, pe DN 58, la iesire din Resita. Din primele cercetari, politistii din Caras-Severin au stabilit ca o femeie de 64 de ani, din Bocsa, a traversat strada prin loc nepermis si fara sa se asigure, moment in care a fost accidentata mortal de o masina care circula regulamentar…

- O femeie de 65 de ani din Lugoj a fost ranita duminica intr-un accident produs pe raza localitatii Soceni, in apropiere de Resita. Femeia era pasager intr-o masina condusa de un barbat de 47 de ani din Costeiu. Masina in care se aflau cei doi a fost lovita in plin intr-o curba, de un sofer care a pierdut…

- Merituosii elevi care au obtinut note de 10 la cele doua probe scrise, si anume la Limba si literatura romana si Matematica, sunt Minda Tudor Dragos de la Scoala Gimnaziala nr.8 din Resita si Stanoev Anca de la Colegiul National “Traian Doda” din Caransebes. La mica distanta de primii clasati…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti, la sediul Palatului Administrativ, pentru a aproba doua rapoarte ce cuprind pagubele inregistrate in judetul Caras-Severin ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice din 15 - 16 mai si 28 mai - 4 iunie. 'In intervalele mentionate,…

- Primaria i-a invitat pe oficialii Casei de Pensii la Caransebeș pentru discutarea incheierii unui contract de comodat pentru sediu, iar aceștia, in frunte cu directorul Dorin Braila, s-au intalnit cu viceprimarul Marius Isac pentru a pune la punct detaliile contractului. „In urma discuțiilor,…

- Candidatul PNL la alegerile europarlamentare Rares Bogdan a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Resita, ca singura forta politica ce poate bate PSD este Partidul National Liberal, care ii indeamna pe romani sa voteze si la referendum. "Am fost foarte bine primiti,…

- Marcel Vela si Ioan Popa, presedintele si prim-vicele PNL Caras-Severin, au sustinut o conferinta de presa in care au anuntat venirea la Resita a sefului PNL, Ludovic Orban, si a candidatilor pe listele pentru europarlamentare Rares Bogdan si Gheorghe Falca. „Ma bucur ca a fost ales judetul…