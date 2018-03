Stiri pe aceeasi tema

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru organizeaza astazi, la Brașov, conferința internaționala „Conștientizarea comunitaților europene cu privire la importanța imbunatațirii politicilor din domeniul bioenergiei”. Eveniment va reuni experți in domeniul bioenergiei și valorificarii biomasei…

- Spectacolul-documentar„Foreplay”, regizat de Ozana Nicolau, avand ca tema mamele adolescente, va fi prezentat luna aceasta la Sfantu Gheorghe, in cadrul unui turneu ce va include mai multe localitati din tara, a anuntat luni, conducerea Teatrului „Andrei Muresanu” din municipiu. Potrivit unui comunicat…

- Festivalul „George Sbarcea”- 2018, organizat de Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe, debuteaza astazi, 5 martie, cu ateliere corale dedicate elevilor și preșcolarilor din județ. Ajuns la a VII-a ediție, Festivalul coral „George Sbarcea” se va derula intre 5 martie și 14 aprilie, la Sfantu…

- In perioada 2 – 4 martie a.c., la Abu Dhabi- Emiratele Arabe Unite s-au desfasurat Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu destinate categoriilor de juniori si tineret, competitie la care au participat peste 700 sportivi de valoare din 40 tari din intreaga lume. La aceste campionate, Romania a participat…

- Peste 400 de lucrari au fost inscrise in concursul din cadrul proiectului „Romania – 100 de radacini și o privire catre viitor”, dedicate Centenarului Marii Uniri. Proiectul, organizat de catre un grup de oameni de cultura romani, stabiliți in afara țarii, derulat sub patronajul Consulatului General…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Sportivul de performanta Vlad LAȘCU, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatit de antrenorul de judo si arte marțiale Petru Oltean, component al Lotului National de Ju-Jitsu al Romaniei, va reprezenta Romania si judetul Covasna la Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu organizate…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate au anunțat ieri beneficiarii celei de-a treia ediții a Programului MOL – „Permis pentru viitor”. Un numar total de 40 de tineri vor primi sprijin financiar pentru obținerea permisului de conducere – atat pentru plata cursurilor școlii de șoferi, cat și a taxelor…

- Un numar de 70 de echipe din Romania si Republica Moldova, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Zaplo Saint George City of Debate 1:2″, ce va avea loc la sfarsitul acestei saptamani la Sfantu Gheorghe. Managerul de proiect, avocatul…

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- Aproximativ 20 de lucrari ce au tratat jocul ca modalitate de exprimare a eu-ului, ca modalitate de socializare, educare, invațare, dezvoltare – realizate de cadre didactice din județ, au fost prezentate la simpozionul de creativitate pedagogica ce a avut loc ieri, la Sfantu Gheorghe. Evenimentul,…

- Astazi, la hotelul Best Western Park din Sfantu Gheorghe, intre orele 14.00 și 16.00 se desfașoara un seminar gratuit de promovare turistica, la care sunt așteptați toți cei interesați de promovarea turismului covasnean, a afacerilor locale, dar și de planificarea concediului ideal. Activitatea este…

- Societatea Naționala de „Cruce Roșie” din Romania, filiala județului Covasna, recruteaza voluntari, in orașul Sfantu Gheorghe. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții „Crucea Roșie”- Covasna, procesul de selecție se desfașoara in perioada 1 februarie – 3 martie a.c., fiind adresat in principal…

- In mijlocul țarii, in Alba – un judet care se confrunta cu depopularea si saracia – o comuna are o absorție record a fondurilor europene: 16 milioane de euro in ultimii 10 ani. Ciugudul gazduiește cel mai mare teren de golf din Romania, are eoliana, gunoi selectat ca-n Occident și planuri pentru o mașina…

- In perioada 9 – 11 februarie s-a desfașurat la Sinaia „Școala politica de iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților”. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții TLDE Covasna, se menționeaza: „In cadrul Școlii de Iarna a avut loc si sedinta…

- Teatrul Independent „Osono”, din Sfantu Gheorghe, a fost invitat sa susțina o reprezentație a spectacolului – documentar „Chipul din oglinda apei” in cadrul programului „Bacau – Capitala Tineretului din Romania”. Spectacolul trupei covasnene a fost prezentat ieri, in Sala Mare a Filarmonicii „Mihail…

- Spectacolul documentar intitulat „Chipul din oglinda apei”, realizat de Teatrul Independent „Osono” poate fi vazut duminica, 11 februarie (a.c.), Sfantu Gheorghe. Spectacolul a fost prezentat de mai mult de 500 de ori, pe 3 continente, in 24 de țari și 175 de orașe. Producția a reprezentat Romania…

- Data de 1 Decembrie 2018 va insemna lansarea celui mai important produs national din Romania, a unui produs cultural-turistic, odata cu finalizarea lucrarilor de restaurare si reamenajare a Salii Unirii, a sustinut joi, intr-o conferinta de presa, administratorul public al judetului Alba, Dan Popescu.…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe se alatura campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, initiata de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) in anul 2002 in scopul sprijinirii artistilor varstnici. Directoarea teatrului, Anna Maria Popa, a declarat, marti, ca spectacolul „Orb de mina” in…

- Desfașurat sub forma unui festival – concurs la finele saptamanii, intre 3 și 4 februarie, evenimentul a avut ca scop principal pastrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor gastronomice și a reunit participanți din țari printre care Serbia, Ucraina, Ungaria și Romania. Țara noastra a fost reprezentata…

- Atleta Claudia Bobocea a castigat titlul de campioana nationala la proba de 800 de metri, iar atletul Cosmin Trofin a adus doua titluri nationale (la „tineret ”si „seniori”), a anunțat ieri conducerea Clubului Sportiv Municipal, CSM Sfantu Gheorghe. „Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a…

- Un numar de trei cursuri de formare profesionala, pentru un total de 42 de persoane, sunt programate sa inceapa in cursul acestei luni, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna. Este vorba despre doua cursuri de competențe civice și sociale și pentru un numar…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- Preșcolarii din județ, cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani, sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica, derulat de Gradinița cu Program Prelungit (GPP) „Gulliver” și Asociația „Pro Gulliver” din Sfantu Gheorghe, cu tema „Lumea poveștilor”. Competiția se desfașoara cu avizarea…

- Timp de aproape 2 ore, cele 4 grupe formate din cate 4 elevi din fiecare clasa, avand alaturi cadrele didactice- inv. Mihaela Raicea și prof. Balogh Janos, membrii juriului – inv. Szigyarto Kornelia, poeta Mihaela Aionesei și preotul Ionuț Constantin, precum și pe parintele Iosif Dan Cața …

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- Doua decenii la rand Romania a platit in fel si chip pentru ca nu a avut buni diplomati si buni negociatori. COMENTARIU | Vizita lui Shinzo Abe si greva japoneza a Guvernului roman In lumea de astazi nu numai banii sunt importanti, ci si modul in care te prezinti, cat de stapan pe situatie esti, […]…

- Elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Alexandru Papiu Ilarian” din Targu Mures, Bogdan Blaga, medaliat cu argint de Societatea de Stiinte Matematice din Romania (SSMR) si singurul elev din tara a carui problema pe care a compus-o si propus-o pentru Olimpiada Nationala de Matematica a fost inclusa…

- torilor acesteia. „Am profitat de racirea vremii si am repus in functiune tunurile de zapada. (…) Ieri dupa-amiaza (luni – n.r.) am reusit sa redeschidem partia mica, iar conditiile de schi sunt foarte bune, stratul de zapada masoara peste 30 de centimetri, iar tunurile de zapada lucreaza incontinuu.…

- MOL Romania și Fundația pentru Parteneriat au anunțat, ieri, lansarea celei de-a 13-a ediție a programului Spații Verzi, cea mai longeviva platforma de responsabilitate sociala a MOL Romania, prin care compania aloca organizațiilor un fond anual de 697.000 lei pentru implementarea proiectelor de protecție…

- Mijlocul lunii lui Gerar ne ofera in fiecare an prilejul de a-l omagia pe marele poet al neamului, Mihai Eminescu și, implicit, Ziua Culturii Naționale. In suita manifestarilor ce au loc in intreaga țara cu acest prilej se inscrie și excelentul Spectacol de muzica și poezie intitulat „Pianul cu…

- Preotul Vasile Antonie Tamaș, care traiește in comuna Valcele, județul Covasna, a reacționat, dupa rezoluția de la Cluj a celor trei formațiuni maghiare din Romania privind autonomia. Și nu prin a pune la zid pe cineva. „Mesaj demn de raspandit”, așa cum se intituleaza textul postat pe Facebook de preotul…

- In cursul anului trecut, s-a desfașurat o ampla campanie naționala, a Crucii Roșii Romane, in parteneriat cu Procter&Gamble și PROFI, denumita ,,Hai sa daruim un nou inceput pentru un nou-nascut”, in vederea strangerii de materiale necesare maternitaților din Romania. Astfel, au fost echipate 41 de…

- Dupa mica vacanța de la Cumpana dintre ani, iata reincepe activitatea prestigioasei instituții muzicale din Țara Barsei – Filarmonica brașoveana. Și demareza nu oricum. Ci prezentand vineri, 12 ianuarie 2018 de la ora 19.00, in Sala „Patria”, un Concert Simfonic Extraordinar Aniversar, ce se dorește…

- Teatrul independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a sustinut, in anul 2017, 86 de reprezentatii și 169 evenimente culturale, educaționale, sociale și comunitare, pentru 11.300 participanți și spectatori, arata datele prezentate de managerul trupei, regizorul Fazakas Misi. Potrivit acestuia, anul trecut,…

- Tanarul Vlad Moisoiu, originar din orașul-stațiune Covasna, s-a numarat printre finaliștii Galei Studenților Romani din Strainatate, ediția a IX-a, evenimentul fiind dedicat excelenței in educație și performanței academice. Covasneanul a candidat la titlul de „Cel mai bun student al anului academic…

- Aceasta sprijina de aproape patru ani integrarea sociala a romilor din cartierul Ciucului, din Sfantu Gheorghe, prin programe de educare a mamelor, de socializare a copiilor preșcolari, ori de prevenție a consumului de droguri Inființata in anul 2014, la inițiativa unor oameni cu suflete mari și scopuri…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Anul 2017 a fost marcat, in Harghita, de cateva premiere, cum ar fi infiintarea primei academii a Iei din Romania, in comuna Tulghes, sau vizita presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Visul unei tinere din comuna Tulghes, Cristina Timariu, de a pastra si promova portul popular s-a implinit in 2017,…

- In continuare doresc sa scriu despre supararile parintilor mei, plecati prea devreme printre stele. Din cauza despagubirilor de razboi pe care trebuia sa le platim rusilor, pamantul din Maramuresul istoric, zona mai putin cooperativizata, era considerat de categoria intaia. De aceea cotele erau foarte…

- Programul guvernamental „Susținere Tomate”, prin care producatorii agricoli din Romania sunt susținuți sa cultive tomate in spații protejate (sere, solarii), lansat in anul 2017 la nivel național, a fost accesat, cu succes și in județul Covasna. Conform datelor Direcției Agricole a județului Covasna,…

- Asociația „Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe” a incheiat cu success proiectul „YMCA: Youth Mix Culture Adventure” finanțat de catre Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale prin programul Erasmus+. Proiectul a implicat 12 organizații din Ungaria,…

- Programul de burse initiat anul trecut de catre compania Covalact si Asociatia de Tineret Ecou a ajuns la finalul celei de-a doua editii – 10 tineri cu performante scolare si extrascolare urmd sa fie premiati cu cate o bursa in valoare de 1500 de lei. In perioada de trei saptamani in care…

- In urma cu o saptamana a avut loc festivitatea de inaugurare a noului sediu al AFACOV – CONSULTING GROUP, un sediu cald, primitor, așezat pe „urmele istoriei”. Proprietar al cladirii (situata pe strada „Korosi Csoma Sandor” din municipiu), a fost Isidor Rauca –Rauceanu, nascut in anul 1891 și decedat…

- Campania caritabila dedicata copiilor din comuna covasneana Valcele, lansata in urma cu aproximativ o luna, de Asociația Distroficilor Muscular din Romania (ADMR), sub genericul „Moș Craciun in pași rotunzi”, continua, pana vineri, 15 decembrie, au anunțat ieri organizatorii. In cadrul acestei campanii,…