Ajuns la a 23-a ediție, prezent in 13 orașe cu 146 proiecții in total Festivalul Filmului Francez din Romania se va desfașura in acest an la Sfantu Gheorghe, Cinema Arta by Cityplex in perioada 16-19 mai. Unul dintre evenimentele far ale Sezonului Cultural Romania-Franța, actuala ediție Festivalul Filmului Francez propune o tema care transcende timpul […]