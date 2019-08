Stiri pe aceeasi tema

- La doi pași de intrarea in Parcul Botanic ne intampina un peisaj care ne poate provoca instant alergii, atrage atenția un cititor TION, care spune ca „realitatea momentului se poate vedea la o plimbare in Parcul Botanic in contextul Legii 62/2018 și prin programarile de o luna la cabinetele de alergologie”.…

- In prima zi a lunii septembrie, Parcul Botanic din Timisoara – oras in care prezenta evreilor e atestata inca din secolul al XVII-lea si care, in secolele urmatoare, s-a impus in viata orasului, lasand acestuia un bogat patrimoniu arhitectural – va fi locul de desfasurare a primei editii a Festivalului…

- Tot mai mulți tineri „ruleaza” și consuma substanțe interzise in Timișoara. Transmit acest lucru și cei de la Poliția Locala, care depisteaza astfel de cazuri. Ultima intamplare? In weekend-ul care a trecut, pe o banca din Parcul Botanic, cațiva tineri aveau un comportament agitat, erau galagioși și…

- Piata Traian din Timisoara va deveni o atractie turistica pentru anul 2021, al Capitalei Culturale Europene, primul pas fiind facut prin deschiderea, in septembrie, a unui targ de produse agroalimentare traditionale, a unui targ mestesugaresc si organizarea de evenimente muzicale in zona. "Revitalizarea…

- Consilierii locali din Timișoara si-au dat acordul joi pentru realizarea studiilor de fezabilitate vizand construirea a cinci fantani ornamentale, cu sute de leduri si jeturi de apa, pana in 2021 - anul Capitalei Culturale Europene, costul investitiei fiind de peste o jumatate milion de euro, de…

- Daca nu știm mai nimic despre ce ne va oferi anul Capitalei Culturale Europene la Timișoara, ca și conținut, celor mai mulți dintre noi nefiindu-ne clar la ce evenimente sa ne așteptam, macar ne bucuram ca gazdele sa porneasca cosmetizarea orașului in buna datina romaneasca. Și daca habar n-avea ce…

- Tații și copiii intre 6 și 10 ani mai au la dispoziție o saptamana pentru a se inscrie la „Father and son/Father and daughter challenge”. Va fi un eveniment cu mișcare in aer liber in Parcul Botanic din Timișoara. Aventura va avea loc in 15 iunie, iar inscrierile se pot face pentru urmatoarele categorii:…