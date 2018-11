Festivalul doinelor Traian Barbu Cu cateva zile inainte ca doinitorul Traian Barbu sa implineasca 65 de ani (22 noiembrie), la Caminul Cultural din localitate va avea loc o noua sarbatoare a genului. Evenimentul este organizat de Primaria și Consiliul Local Marga, cu sprijinul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Caras-Severin (CJCPCT CS). Este un prilej pentru organizatori sa marcheze astfel, in Anul Centenarului si Patrimoniului, identitatea nationala, promovand folclorul autentic. Intrucat forma cea mai reprezentativa pentru zona noastra etno-folclorica este doina, festivalul este o… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

